هذا ما قاله طلاب شهادة التعليم الأساسي في عدد من المحافظات حول سير العملية الامتحانية

فوز قدامى الشعلة على قدامى القنيطرة في بطولة التحرير الأولى بكرة اليد
مشاهد للسوق الشعبي في مدينة التبني غرب دير الزور خلال شهر رمضان المبارك
شرطة دير الزور تحتفل بيوم المرور العالمي بتنظيم مسير استعراضي
حملة تشجير واسعة في ديرالزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
أونماخت لـ سانا: الحوار السوري الأوروبي في بروكسل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى