مشاهد ليلية تظهر عودة الحياة إلى مدينة تدمر التاريخية
الهلال الأحمر يطلق برنامج الهجرة والعودة الطوعية والمستدامة في سوريا 2026 – 2028
محاضرات تخصصية لتأهيل الدبلوماسيين وتعزيز دورهم في تمثيل سوريا خارجياً
11 وثيقة تعاون وملفات استراتيجية..زيارة الوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي تفتح آفاقاً جديدة
من برلين إلى دمشق.. الخطوط الجوية السورية تعزّز حضورها في الأجواء الأوروبية
إطلاق مشروع لكفالة 1000 يتيم في إدلب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة
حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية تختتم أعمالها في دمشق
مجلس الشعب يناقش مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بالأعضاء
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