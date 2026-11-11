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مشاهد ليلية تظهر عودة الحياة إلى مدينة تدمر التاريخية

عودة درس الفجر الرمضاني إلى جامع الصحابي خالد بن الوليد في حمص
وزير العدل يبحث مع أعضاء السلك القضائي في عدلية إدلب تطوير آليات التقاضي
بدء موسم زراعة القمح في ريف دير الزور
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالرقة في ختام معرض بيلدكس‏
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