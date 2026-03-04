مبادرة طلابية لتوزيع الهدايا على المرضى في مشفى الأطفال بطرطوس

طرطوس-سانا

وزع طلاب مدرسة طائر الفينيق الخاصة في طرطوس، هدايا على الأطفال المرضى في مشفى الأطفال، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوبهم خلال شهر رمضان.

وأوضح مدير المدرسة، سلمان إسماعيل لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، إلى جانب تكريس قيم العطاء والمسؤولية لديهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

من جانبها، أكدت المشرفة في المدرسة، بتول شرابه، أن الدافع الرئيسي وراء هذه المبادرة هو مشاركة الأطفال المرضى أجواء شهر رمضان وإدخال السرور إلى قلوبهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة التطوعية تترك أثراً عميقاً في نفوس الطلاب، وتساهم في تعزيز روح العطاء لديهم.

وعبّر عدد من الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة للتأكيد على أهمية التعاون في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين.

ونظمت فعاليات مجتمعية وأهلية في محافظة طرطوس العديد من المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، كموائد الإفطار وتوزيع السلل الغذائية، والمساعدات المادية للمحتاجين.