محاضرات تخصصية لتأهيل الدبلوماسيين وتعزيز دورهم في تمثيل سوريا خارجياً

دمشق-سانا
ركز عدد من المحاضرات التخصصية التي قدمها مسؤولون من وزارة الخارجية والمغتربين في المعهد الدبلوماسي بالوزارة، على طبيعة عمل البعثة الدبلوماسية، ومحددات الدبلوماسية السورية، والعلاقات السورية الأمريكية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة، والدبلوماسية متعددة الأطراف، ودور الدول في التنمية الاقتصادية.
كما تناولت المحاضرات مهام الدبلوماسيين في البعثات الخارجية ودورهم في تعزيز العلاقات مع الدول والجهات المانحة، واستقطاب المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في سوريا، بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية، وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2026، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإنمائية.
وتندرج هذه المحاضرات ضمن فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي المقام في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين للمرشحين للعمل في بعثات سوريا في الخارج.
قاديش: المرشحون للعمل في البعثات خط الدفاع الأول عن الدولة
قال معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش في تصريح لـ سانا عقب محاضرته التي ألقاها بعنوان “البعثة الدبلوماسية وعلاقتها مع المانحين”: “المرشحون للعمل في البعثات الخارجية سيكونون خط الدفاع الأول عن الدولة السورية، ويجب أن يمثلوا سوريا بما يليق بها وبتاريخها وبشعبها”.
وأكد على أهمية تمكين الدبلوماسيين الذين سيمثلون سوريا في الدول المضيفة، وضرورة معرفتهم لسياسة الدولة السورية واستراتيجيتها وعلاقتها مع الدول.
وبيّن قاديش أن محاضرته شملت مواضيع متعلقة بالتعاون الدولي، والعلاقات السورية مع الدول والمؤسسات المالية الدولية منذ التحرير حتى الآن، وما قدمته الدول لسوريا بالمرحلة الماضية، إضافة إلى إعادة هندسة أدوات التمويل مع الدول المانحة، بما يتوافق مع المرحلة التي تعيشها البلاد.
وأشار قاديش إلى أن المحاضرة ركزت على دور الدول في التنمية الاقتصادية، ومهمة الدبلوماسيين في البعثات الخارجية، ودورهم بجذب المستثمرين والتشجيع على الاستثمار في سوريا، وعقد اتفاقيات جديدة بين الدول المضيفة التي يعملون بها وبين سوريا، وعلاقتهم في تشجيع الدول المانحة والصناديق والبنوك على المشاريع التنموية في سوريا، بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية.
الأحمد: الدبلوماسية السورية غيّرت نظرة العالم إلى بلادنا
بدوره، أوضح مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد لـ سانا، أن محاضرته التي قدمها بعنوان “محددات الدبلوماسية السورية”، ناقشت أبرز المحددات التي تحكم واقع الدبلوماسية السورية، وكيف غيّرت نظرة العالم إلى سوريا، من منطقة لتصفية الحسابات، إلى دولة تبني علاقات متوازنة، وتقوم على مصلحة الدولة السورية، بما لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى.
وأضاف الأحمد أن المحاضرة تطرقت إلى علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ودول الخليج، وكيفية إسهام الدبلوماسية السورية في بناء هذه العلاقات، بما يخدم مصالح الدولة ولا سيما في مجالي التنمية وإعادة الإعمار.
وقال: “أتمنى من المرشحين ألا يكونوا فقط أشخاصاً يتواجدون في البعثة ويقومون بعملية الرد على البريد الوارد، بل يجب أن يكون لهم دور كبير جداً في تحليل التصريحات وقراءة البيانات وتقدير المواقف، هذا هو دور الدبلوماسي، وأن يكون على قدر المسؤولية في بناء العلاقة الوثيقة مع الدول الأخرى، ويجب ألا ينسى أنه يمثل سوريا بلد الثورة والكرامة”.
مقدسي: من المهم أن يكون الدبلوماسي مطّلعاً على العلاقات السورية الأمريكية
من جهته، أشار مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي في تصريح مماثل، إلى أن محاضرته التي ألقاها بعنوان “العلاقات السورية الأمريكية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة في سوريا ونصائح عملية للدبلوماسيين” شملت الحديث عن القوى الإقليمية الفاعلة، والقوى الكبرى الفاعلة، والعلاقات السورية الأمريكية وآليتها ومراكز النفوذ، إضافة إلى بعض النصائح للدبلوماسيين.
ولفت مقدسي إلى أنه من المهم أن يكون الدبلوماسي على اطلاع بالعلاقات السورية الأمريكية بحلتها الجديدة، مضيفاً أن المحاضرة كانت فرصة لتبادل الآراء ونقل للمعرفة.
وقال: “الدبلوماسي هو خط مواجهة متقدم لصالح الدولة السورية، وفخور بكل الدبلوماسيين وبحماسهم، وبما يتطلعون إليه لخدمة دولتهم واستقرارها”.
بارود: أهمية امتلاك الدبلوماسي المعارف النظرية والخبرات العملية
وفي السياق ذاته، بيّن مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود لـ سانا، أن محاضرته التي حملت عنوان “الدبلوماسية متعددة الأطراف؛ دليل رؤساء البعثات – من المفهوم إلى الممارسة”، ركزت على الدبلوماسية متعددة الأطراف ودور سوريا فيها بعد التحرير، والمشاريع التي تم العمل عليها، إلى جانب سياساتها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها، ودور الدبلوماسيين في البلاد المضيفة، بدعم السياسة السورية سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية المختلفة.
وأشار بارود إلى أهمية امتلاك الدبلوماسي السوري المعارف النظرية والخبرات العملية اللازمة لأداء مهامه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادرها وتمكينها، بما يعزز قدراتها على تمثيل سوريا وإيصال صورة البلاد الجديدة.
وتنفذ وزارة الخارجية والمغتربين برنامجاً تدريبياً تخصصياً، يستهدف الكوادر الدبلوماسية والإدارية المرشحة للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية بالخارج.
ويسعى البرنامج الذي يُنفذ وفق خطة تأهيلية متكاملة، إلى صقل خبرات الموفدين العملية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمثيل بلادهم، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين في دول الاعتماد، بما يحقق مصالح الدولة العليا.