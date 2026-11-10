محاضرات تخصصية لتأهيل الدبلوماسيين وتعزيز دورهم في تمثيل سوريا خارجياً

دمشق-سانا

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ركز عدد من المحاضرات التخصصية التي قدمها مسؤولون من وزارة الخارجية والمغتربين ‏في المعهد الدبلوماسي بالوزارة، على طبيعة عمل البعثة الدبلوماسية، ومحددات الدبلوماسية ‏السورية، والعلاقات السورية الأمريكية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة، والدبلوماسية متعددة ‏الأطراف، ودور الدول في التنمية الاقتصادية.‏

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كما تناولت المحاضرات مهام الدبلوماسيين في البعثات الخارجية ودورهم في تعزيز العلاقات مع ‏الدول والجهات المانحة، واستقطاب المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية ‏في سوريا، بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية، وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ‏سوريا لعام 2026، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‏والإنمائية.‏

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وتندرج هذه المحاضرات ضمن فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي المقام في المعهد ‏الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين للمرشحين للعمل في بعثات سوريا في الخارج.‏

قاديش: المرشحون للعمل في البعثات خط الدفاع الأول عن الدولة

قال معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش في تصريح لـ سانا ‏عقب محاضرته التي ألقاها بعنوان “البعثة الدبلوماسية وعلاقتها مع المانحين”: “المرشحون ‏للعمل في البعثات الخارجية سيكونون خط الدفاع الأول عن ‏الدولة السورية، ويجب أن يمثلوا ‏سوريا بما يليق بها وبتاريخها وبشعبها”.‏

وأكد على أهمية تمكين الدبلوماسيين الذين سيمثلون سوريا في الدول المضيفة، وضرورة ‏معرفتهم لسياسة الدولة السورية واستراتيجيتها وعلاقتها مع الدول.‏

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وبيّن قاديش أن محاضرته شملت مواضيع متعلقة بالتعاون الدولي، والعلاقات السورية مع الدول ‏والمؤسسات المالية الدولية منذ التحرير حتى الآن، وما قدمته الدول لسوريا بالمرحلة الماضية، ‏إضافة إلى إعادة هندسة أدوات التمويل مع الدول المانحة، بما يتوافق مع المرحلة التي تعيشها ‏البلاد.‏

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وأشار قاديش إلى أن المحاضرة ركزت على دور الدول في التنمية الاقتصادية، ومهمة ‏الدبلوماسيين في البعثات الخارجية، ودورهم بجذب المستثمرين والتشجيع على الاستثمار في ‏سوريا، وعقد اتفاقيات جديدة بين الدول المضيفة التي يعملون بها وبين سوريا، وعلاقتهم في ‏تشجيع الدول المانحة والصناديق والبنوك على المشاريع التنموية في سوريا، بما يتوافق مع ‏أولويات التعافي الوطنية.‏

الأحمد: الدبلوماسية السورية غيّرت نظرة العالم إلى بلادنا

بدوره، أوضح مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية ‏والمغتربين محمد طه الأحمد لـ ‏سانا، أن محاضرته التي قدمها بعنوان “محددات الدبلوماسية السورية”، ناقشت أبرز المحددات ‏التي تحكم واقع الدبلوماسية السورية، وكيف غيّرت نظرة العالم إلى سوريا، من منطقة لتصفية ‏الحسابات، إلى دولة تبني علاقات متوازنة، وتقوم على مصلحة الدولة السورية، بما لا يتعارض ‏مع مصالح الدول الأخرى.‏



وأضاف الأحمد أن المحاضرة تطرقت إلى علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات ‏المتحدة الأمريكية والدول العربية ودول الخليج، وكيفية إسهام الدبلوماسية السورية في بناء هذه ‏العلاقات، بما يخدم مصالح الدولة ولا سيما في مجالي التنمية وإعادة الإعمار.‏

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وقال: “أتمنى من المرشحين ألا يكونوا فقط أشخاصاً يتواجدون في البعثة ويقومون بعملية الرد ‏على البريد الوارد، بل يجب أن يكون لهم دور كبير جداً في تحليل التصريحات وقراءة البيانات ‏وتقدير المواقف، هذا هو دور الدبلوماسي، وأن يكون على قدر المسؤولية في بناء العلاقة الوثيقة ‏مع الدول الأخرى، ويجب ألا ينسى أنه يمثل سوريا بلد الثورة والكرامة”.‏

مقدسي: من المهم أن يكون الدبلوماسي مطّلعاً على العلاقات السورية الأمريكية

من جهته، أشار مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي في ‏تصريح مماثل، إلى أن محاضرته التي ألقاها بعنوان “العلاقات السورية الأمريكية والقوى ‏الإقليمية والدولية الفاعلة في سوريا ونصائح عملية للدبلوماسيين” شملت الحديث عن القوى ‏الإقليمية الفاعلة، والقوى الكبرى الفاعلة، والعلاقات السورية الأمريكية وآليتها ومراكز النفوذ، ‏إضافة إلى بعض النصائح للدبلوماسيين.‏



ولفت مقدسي إلى أنه من المهم أن يكون الدبلوماسي على اطلاع بالعلاقات السورية الأمريكية ‏بحلتها الجديدة، مضيفاً أن المحاضرة كانت فرصة لتبادل الآراء ونقل للمعرفة.‏

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وقال: “الدبلوماسي هو خط مواجهة متقدم لصالح الدولة السورية، وفخور بكل الدبلوماسيين ‏وبحماسهم، وبما يتطلعون إليه لخدمة دولتهم واستقرارها”.‏

بارود: أهمية امتلاك الدبلوماسي المعارف النظرية والخبرات العملية

وفي السياق ذاته، بيّن مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود ‏لـ سانا، أن محاضرته التي حملت عنوان “الدبلوماسية متعددة الأطراف؛ دليل رؤساء البعثات – ‏من المفهوم إلى الممارسة”، ركزت على الدبلوماسية متعددة الأطراف ودور سوريا فيها بعد ‏التحرير، والمشاريع التي تم العمل عليها، إلى جانب سياساتها وإنجازاتها والتحديات التي ‏تواجهها، ودور الدبلوماسيين في البلاد المضيفة، بدعم السياسة السورية سواء في مجلس الأمن ‏أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية المختلفة.‏



وأشار بارود إلى أهمية امتلاك الدبلوماسي السوري المعارف النظرية والخبرات العملية اللازمة ‏لأداء مهامه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادرها وتمكينها، بما يعزز قدراتها على ‏تمثيل سوريا وإيصال صورة البلاد الجديدة.‏

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وتنفذ وزارة الخارجية والمغتربين برنامجاً تدريبياً تخصصياً، يستهدف الكوادر الدبلوماسية ‏والإدارية المرشحة للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية بالخارج.‏

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ويسعى البرنامج الذي يُنفذ وفق خطة تأهيلية متكاملة، إلى صقل خبرات الموفدين العملية، ‏وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمثيل بلادهم، مع التركيز على الارتقاء بمستوى ‏الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين السوريين في دول الاعتماد، بما يحقق مصالح الدولة العليا.‏