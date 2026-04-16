برنامج تدريبي حول إعادة هندسة العمليات الإدارية الحكومية لتعزيز كفاءة الأداء

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية برنامجاً تدريبياً بعنوان “إعادة هندسة العمليات الإدارية الحكومية (الهندرة)” لعدد من العاملين في القطاع العام، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 نيسان الجاري في فندق البوابات السبع بدمشق.

وتناول البرنامج عدداً من الأهداف العامة، تشمل تحسين كفاءة العمليات الإدارية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، إضافة إلى إعداد خطة عملية لتحسين الإجراءات داخل الوزارات.

ويغطي البرنامج خمسة محاور رئيسية، تتضمن أسس إعادة هندسة العمليات في القطاع العام، ونظم المعلومات من حيث مفهوم النظم وتعريفها ودورها في المؤسسة، إضافة إلى أدوات وتقنيات إعادة هندسة العمليات، وإدارة التغيير في البيئة الحكومية، وقياس النتائج واستدامة التحسين عبر مؤشرات قياس نجاح إعادة هندسة العمليات الحكومية.

هندسة العمليات الحكومية

المدرب إبراهيم الحريري، “خبير دولي ومستشار”، أوضح في تصريح لـ سانا، أن أهمية الدورة تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، حيث عانت المؤسسات والدوائر الرسمية من ترهل الأنظمة البيروقراطية التي باتت تشكل عائقاً أمام الإنجاز، ما يستدعي إعادة هندسة العمليات الحكومية للوصول إلى تقديم خدمة متميزة للمواطن، في ظل اعتماد مؤشرات الأداء عالمياً على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار الحريري إلى أنه تم خلال الدورة استعراض تجارب إقليمية ودولية رائدة، منها تجارب عالمية في سنغافورة وبريطانيا، إلى جانب نقل خبرات عملية في مجال الحكومات الإلكترونية في السعودية والإمارات، من خلال ورشات عمل ودراسات تطبيقية.

صياغة الأهداف وتصميم مؤشرات الأداء

الحريري لفت إلى أن الدورة ركزت على تمكين المتدربين من صياغة الأهداف وتصميم مؤشرات الأداء وفق منهجية الأهداف الذكية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على أهمية تبني مفهوم القيادة الرشيقة لمواكبة متطلبات المرحلة.

وأكد الحريري أن تحقيق التغيير الوطني يتطلب تكاتف جميع الوزارات، بحيث تشمل عملية إعادة هندسة العمليات مختلف مفاصل الدولة، إلى جانب تزويد المشاركين بأدوات علمية ومنهجية، مثل مصفوفات اتخاذ القرار وأطر حل المشكلات، بما يساعدهم على مواجهة التحديات.

التحول الرقمي الشامل

بدوره، أوضح مالك شركة “ريتاج” المنفذة للدورة صفوان براق، أن هذه الدورة تكتسب أهمية لكونها تركز على التحول الرقمي الشامل للعمليات في الوزارات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الأهداف العامة للمؤسسات، مبيناً أنه جرى التنسيق والاتفاق مع وزارة التنمية الإدارية بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف التدريب في المؤسسات الحكومية.

من جانبه، أوضح المشارك ذو الفقار حداد أن الدورة شكلت تجربة مهمة في مجال هندسة العمليات الإدارية، وأسهمت في ترسيخ المفاهيم وتقديم فهم أعمق لها، مشيراً إلى أن التدريب تضمن جوانب عملية مستمدة من خبرات ميدانية وتجارب عالمية.

أفضل الحلول بأقل التكاليف

بدورها، بينت رئيس دائرة هندسة العمليات وتطوير الخدمات في وزارة المالية ولاء فلاح، أن البرنامج ركز على تحسين الإجراءات والمهام وإعادة صياغتها للوصول إلى أفضل الحلول بأقل التكاليف وبجودة عالية، مشيرة إلى أهمية هذه المرحلة في ظل التوجه نحو إعادة هيكلة المؤسسات وتصميم العمليات.

وأوضحت فلاح أن العمل خلال الدورة اعتمد على وضع مؤشرات أداء دقيقة، انطلاقاً من مبدأ أن الإدارة الفعالة تقوم على القياس، من خلال تحديد المشكلات ووضع مؤشرات لقياسها، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير بيئات العمل.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية نفذت سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة، شملت دورات في القيادة الإدارية، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى برامج متقدمة في إدارة الجودة الشاملة ومهارات التفاوض والإقناع.