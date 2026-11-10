11 وثيقة تعاون وملفات استراتيجية..زيارة الوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي تفتح آفاقاً جديدة

محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية
إزالة السواتر وردم الخنادق في منبج وريفها ضمن حملة “صدى الصمود 2”
مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ
سوريا ممثلة بالرئيس الشرع تشارك في مؤتمر (COP31) للقاء الشركاء الدوليين
غرفة عمليات متنقلة بمنظومة تقنية متكاملة خلال مناورة “التنين البحري”
أحدث أجهزة التحليل تدخل الخدمة في مناجم الفوسفات بريف حمص الشرقي
افتتاح مقر جديد للأحوال المدنية في منبج لتطوير الخدمات وتسهيل المعاملات
الخلايا مصدر رزقه الوحيد…نحّال يتمسك بمهنته في ريف دير الزور
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