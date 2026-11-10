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11 وثيقة تعاون وملفات استراتيجية..زيارة الوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي تفتح آفاقاً جديدة

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الرقابة والتفتيش تكشف عن تجاوزات ومخالفات كبرى في نفط دير الزور
‏«دمشق تستعد».. مقترحات المواطنين قاعدة للتخطيط وتحديد الأولويات ‏الخدمية ‏
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