من برلين إلى دمشق.. الخطوط الجوية السورية تعزّز حضورها في الأجواء الأوروبية
اختتام حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق
مجلس الشعب يناقش مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بالأعضاء
ناجية من الزلزال.. إيمان الساعور تحوّل الألم إلى أمل بإبرة وخيط
جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات
امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب
أزمة في مياه الشرب وغياب للمدارس والخدمات الأساسية تعرقل استقرار أهالي جبل العمور
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