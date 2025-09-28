افتتاح مركز دفاع مدني في تلكلخ بريف حمص لتعزيز الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث

حمص-سانا

افتتح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم مركز الدفاع المدني في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، ضمن خطة الوزارة لتوسيع انتشار مراكز الدفاع المدني على امتداد الجغرافيا السورية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في حالات الطوارئ والكوارث.

وأكد الوزير الصالح في تصريح للإعلاميين، أن افتتاح المركز يأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتعزيز قدرات الاستجابة الطارئة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مراكز جديدة في القريتين والسخنة ومصياف وصافيتا والقدموس، بعد افتتاح مركز مماثل في مدينة تدمر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التواجد في جميع المناطق السورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة بضرورة إيصال خدمات الدفاع المدني إلى المواطنين كافة، بما يعزز شعورهم بالأمان ويضمن جاهزية فرق الإنقاذ والإطفاء في مواجهة أي طارئ.

من جهته، بيّن مدير مركز الدفاع المدني في تلكلخ نضال دبدوب أن المركز مجهّز بسيارات إطفاء وإسعاف وإنقاذ، ويعمل وفق غرفة عمليات مركزية لتنسيق التدخلات وضمان سرعة الاستجابة للحوادث.

وشهد حفل الافتتاح حضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، ومدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، إلى جانب عدد من المديرين المعنيين وفعاليات رسمية وأهلية.

وتقع مدينة تلكلخ على بعد نحو 45 كم غربي حمص، قرب الحدود اللبنانية، وتتميز بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية، ما يجعلها منطقة استراتيجية لتقديم خدمات الدفاع المدني ضمن خطة حكومية لتقليص زمن الوصول إلى مواقع الحوادث وتعزيز الجاهزية الوطنية للطوارئ.

