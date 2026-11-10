حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية تختتم أعمالها في دمشق

دمشق-سانا
اختُتمت اليوم الثلاثاء حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق، التي أطلقتها نقابة الأطباء البيطريين السوريين بالتعاون مع المنظمة “مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات” الألمانية (Notpfote Animal Rescue).
وأوضح مدير الحملة أسامة نخلة في تصريح لـ سانا أن المبادرة واجهت تحديات تتعلق بإمساك الكلاب ونقلها وتأمين أماكن لإيوائها، لكنها حققت نجاحاً، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاقها في دمشق ومحافظات أخرى، بمشاركة الجهات الحكومية والإدارات المحلية والمجتمع المحلي.
بدوره، أشار المشرف الطبي على الحملة خالد الشالح إلى أن الحملة تمت بمشاركة 15 طبيباً جراحاً ونحو 25 طبيباً متدرباً، آملاً في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم الحملات المقبلة، ولا سيما في تأمين أماكن لإيواء الكلاب.
ولفت فيروز مير خام صاحب مركز إيواء للكلاب إلى أن المركز وفّر مكاناً مجهزاً لاستضافة الكلاب لمدة خمسة أيام، يتضمن الكهرباء والمياه وأماكن إيواء مدفأة، مع توفير المتابعة والإشراف الطبي اللازمين بالتعاون مع الكوادر الطبية التابعة لمنظمة ”مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات”، مبيناً أن الكلاب ستُطلق مجدداً بعد انتهاء فترة الرعاية والمتابعة الطبية.
دعوات لتوسيع أماكن الإيواء
بدورها، بيّنت رئيسة المنظمة الألمانية بابيتا تيرفير أن المشروع التجريبي لتعقيم الكلاب في سوريا انتهى، مشيرة إلى الحاجة لتوفير مساحات أكبر لإيواء الكلاب التي تجمعها الفرق قبل التعقيم وبعده.
وأكدت تيرفير أهمية دعم الجهات الحكومية وتخصيص مكان لإنشاء ملجأ صغير يخدم فرق جمع الكلاب، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وتوسيع نطاق الحملة مستقبلاً.
وكانت نقابة الأطباء البيطريين أطلقت في الثامن من تشرين الثاني الجاري، بالتعاون مع منظمة «مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات» الألمانية (Notpfote Animal Rescue)، حملة لمكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق، بتنظيم من الرابطة السورية لطب وجراحة الحيوانات الأليفة، ودائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دمشق وريفها.