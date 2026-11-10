حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية تختتم أعمالها في دمشق

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم الثلاثاء حملة مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق، التي ‏أطلقتها نقابة الأطباء البيطريين السوريين بالتعاون مع المنظمة “مخلب الطوارئ لإنقاذ ‏الحيوانات” الألمانية (‏Notpfote Animal Rescue‏).‏

وأوضح مدير الحملة أسامة نخلة في تصريح لـ سانا أن المبادرة واجهت تحديات تتعلق ‌‏بإمساك الكلاب ونقلها وتأمين أماكن لإيوائها، لكنها حققت نجاحاً، معرباً عن تطلعه ‌‏إلى توسيع نطاقها في دمشق ومحافظات أخرى، بمشاركة الجهات الحكومية والإدارات ‌‏المحلية والمجتمع المحلي.‏

بدوره، أشار المشرف الطبي على الحملة خالد الشالح إلى أن الحملة تمت بمشاركة 15 ‏طبيباً جراحاً ونحو 25 طبيباً متدرباً، آملاً في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم ‏الحملات المقبلة، ولا سيما في تأمين أماكن لإيواء الكلاب. ‏

ولفت فيروز مير خام صاحب مركز إيواء للكلاب إلى أن المركز وفّر مكاناً مجهزاً ‏لاستضافة الكلاب لمدة خمسة أيام، يتضمن الكهرباء والمياه وأماكن إيواء مدفأة، مع ‏توفير المتابعة والإشراف الطبي اللازمين بالتعاون مع الكوادر الطبية التابعة لمنظمة ‌‏”مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات”، مبيناً أن الكلاب ستُطلق مجدداً بعد انتهاء فترة ‏الرعاية والمتابعة الطبية.‏

دعوات لتوسيع أماكن الإيواء

بدورها، بيّنت رئيسة المنظمة الألمانية بابيتا تيرفير أن المشروع التجريبي لتعقيم الكلاب ‏في سوريا انتهى، مشيرة إلى الحاجة لتوفير مساحات أكبر لإيواء الكلاب التي ‏تجمعها الفرق قبل التعقيم وبعده.‏

وأكدت تيرفير أهمية دعم الجهات الحكومية وتخصيص مكان لإنشاء ملجأ صغير ‏يخدم فرق جمع الكلاب، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وتوسيع نطاق الحملة ‏مستقبلاً.‏

وكانت نقابة الأطباء البيطريين أطلقت في الثامن من تشرين الثاني الجاري، بالتعاون ‏مع منظمة «مخلب الطوارئ لإنقاذ الحيوانات» الألمانية (‏Notpfote Animal ‎Rescue‏)، حملة لمكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الإنسانية في دمشق، بتنظيم من ‏الرابطة السورية لطب وجراحة الحيوانات الأليفة، ودائرة الصحة والإنتاج الحيواني في ‏مديرية زراعة دمشق وريفها.‏