حرس الحدود يحبط تهريب مخدرات من لبنان ويصادر حشيشاً وكبتاغون في ريفي حمص ودمشق

دمشق-سانا

أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا في ريفي حمص ودمشق بالآونة الأخيرة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح لـ سانا: إن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلو غراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف حبة كبتاغون.

وأوضحت أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، ‏الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع ‏النبك، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.‏