حرس الحدود يحبط تهريب مخدرات من لبنان ويصادر حشيشاً وكبتاغون في ريفي حمص ودمشق

photo 2026 07 23 17 42 09 حرس الحدود يحبط تهريب مخدرات من لبنان ويصادر حشيشاً وكبتاغون في ريفي حمص ودمشق

دمشق-سانا

أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا في ريفي حمص ودمشق بالآونة الأخيرة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح لـ سانا: إن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلو غراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف حبة كبتاغون.

وأوضحت أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، ‏الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع ‏النبك، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.‏

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
وزيرا المالية والاتصالات يناقشان في “سيرياهايتك” دور التحول الرقمي في مؤسسات الدولة
إصابة 6 أشخاص جراء 74 حريقاً وحادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الأشغال تنفّذ مشاريع خدمية وإسكانية لتعزيز البنية التحتية في محافظات عدة
تكريم الأطفال المشاركين في حملة “فرسان الفجر” بمدينة القصير بريف حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك