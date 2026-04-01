الأمطار تتسبب بأضرار كبيرة في شبكة طرق الدانا بإدلب

إدلب-سانا

تعرضت طرق عدّة في مدينة الدانا بريف إدلب، إضافةً إلى تلك المؤدية إليها، لأضرار كبيرة بفعل الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال موسم الشتاء الحالي.

وأدت السيول وصعوبة تصريف المياه إلى تشكل فتحات وحفر كبيرة في الطرق الرئيسية، نجمت عنها اختناقات مرورية تسببت في بعض الحوادث.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الدانا محمد يوسف فشيكو، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الهطولات المطرية الغزيرة غير المسبوقة، ولا سيما الأخيرة منها، أثرت بشكل كبير في البنى التحتية في مدينة الدانا، وخاصة شبكة الطرق الرئيسية الواصلة من وإلى المدينة.

وأضاف فشيكو: يجري العمل على إصلاح وصندقة الفتحات والحفر في الطرق بشكل إسعافي، بالتعاون مع إدارة المنطقة الشمالية ومحافظة إدلب، ريثما يتوقف موسم هطول الأمطار، لافتاً إلى أن مجلس المدينة بدوره يقدم كل التسهيلات للمبادرات المجتمعية التي يقوم بها الأهالي للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين شبكة الطرق.

وأشار فشيكو إلى أن تهالك الطرق سبب ازدحاماً شديداً في معظمها وفي منافذ المدينة، ما أدى إلى حوادث مرورية، كما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين كون المدينة مقصداً تجارياً مهماً في المنطقة.

وأكد أنّ مجلس المدينة بصدد وضع خطط تتضمن إطلاق مشروع خط صرف صحي رديف لخط المدينة الرئيسي، لتسهيل تصريف مياه السيول والأمطار، إضافةً إلى مشروع المتحلقين الغربي والشرقي لتخفيف الضغط على طرق المدينة الرئيسية.

وعبر عدد من سكان المدينة والمقيمين فيها عن المعاناة الكبيرة نتيجة سوء الطرقات من وإلى المدينة، إضافة إلى معظم الطرق والمنافذ في ريف المدينة المجاور، فضلاً عن سوء تنفيذ الإصلاحات التي يقوم بها مجلس المدينة، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي سببها هذا الواقع للآليات ووسائل النقل العامة والخاصة وأصحاب المصالح والمحال التجارية.

كما دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول فورية وجدية ودائمة لهذا الواقع وليس إسعافية شكلية، والإسراع بإصلاح شبكة الطرق السيئة في المدينة وأريافها، مبينين أن بعض هذه الطرق يستغرق اجتيازها ساعات بسبب الحفر، بينما لا يتطلب إلا دقائق في حال إصلاحها.

وتعدّ مدينة الدانا منطقة حيوية ومقصداً تجارياً في شمال إدلب لكثير من المناطق المجاورة خلال سنوات الثورة، حيث تتوسط سهلاً زراعياً قريباً من معبر باب الهوى على الحدود السورية- التركية، وازدهرت خلال سنوات الثورة نتيجة توافد الناس إليها من كل أنحاء البلاد.