‏بغداد-سانا‏

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وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتسلّم الحكومة الاتحادية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان.‏

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم رئيس الحكومة صباح النعمان قوله: إن هذا التدخل جاء بعد الاطلاع ‏على تقرير اللجنة المعنية بالأعمال النفطية في شركة نفط الشمال، وانطلاقاً من مبدأ أن “السيادة الوطنية لا تتجزأ”.‏

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وأوضح النعمان أن الإجراءات تشمل تسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق، وتوجيه وزارة ‏النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، ‏والخاضعة أمنياً لسلطة الإقليم.‏

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وبحسب المتحدث، تتضمن الإجراءات كذلك الإيعاز إلى رئاسة حكومة الإقليم بعدم منح موافقات تصدير النفط الخام ‏والمشتقات النفطية، إلا عبر وزارة النفط الاتحادية، منعاً لتداخل الصلاحيات.‏

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وفي سياق الإجراءات ذاتها، أقال الزيدي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومسؤولين أمنيين في محافظة كركوك، كما علّق عمل ‏المدير العام لشركة نفط الشمال.‏

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وكان الزيدي تعهد بمحاربة الفساد في العراق، وباشر اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تهريب النفط، شملت احتجاز ‏مسؤولين في القطاع النفطي، كما أجرى نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقاً بشأن شبهات تهريب نفط في مقر أحد الفصائل ‏العراقية جنوبي بغداد.‏