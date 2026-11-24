بغداد-سانا
وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتسلّم الحكومة الاتحادية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم رئيس الحكومة صباح النعمان قوله: إن هذا التدخل جاء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأعمال النفطية في شركة نفط الشمال، وانطلاقاً من مبدأ أن “السيادة الوطنية لا تتجزأ”.
وأوضح النعمان أن الإجراءات تشمل تسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق، وتوجيه وزارة النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنياً لسلطة الإقليم.
وبحسب المتحدث، تتضمن الإجراءات كذلك الإيعاز إلى رئاسة حكومة الإقليم بعدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية، إلا عبر وزارة النفط الاتحادية، منعاً لتداخل الصلاحيات.
وفي سياق الإجراءات ذاتها، أقال الزيدي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومسؤولين أمنيين في محافظة كركوك، كما علّق عمل المدير العام لشركة نفط الشمال.
وكان الزيدي تعهد بمحاربة الفساد في العراق، وباشر اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تهريب النفط، شملت احتجاز مسؤولين في القطاع النفطي، كما أجرى نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقاً بشأن شبهات تهريب نفط في مقر أحد الفصائل العراقية جنوبي بغداد.
الزيدي يوجّه بتسلّم الحكومة العراقية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان
بغداد-سانا