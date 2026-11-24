درعا-سانا

تراجعت زراعة البقوليات والمحاصيل العلفية في سهل حوران، حيث تقلصت المساحات المزروعة بالعدس والكرسنة والجلبانة خلال المواسم الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المردود، الأمر الذي تسبب بخسائر المزارعين، وأضعف خصوبة التربة، وأثر على تأمين الأعلاف للثروة الحيوانية.

وتشكل هذه المحاصيل ركناً أساسياً في الدورة الزراعية، بفضل قدرتها على تثبيت الآزوت الجوي وإغناء التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية في زراعة القمح والشعير، فضلاً عن قيمتها الغذائية والعلفية.

البقوليات 5 % من إجمالي الزراعات

رئيس الجمعية الفلاحية في بصرى الشام، أحمد المقداد، أوضح في تصريح لـ سانا، أن ارتفاع أسعار البذار والأسمدة وأجور الحراثة والحصاد، إلى جانب الحاجة إلى العمالة اليدوية، ولا سيما في الأراضي الصخرية، يشكل أبرز أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة البقوليات.

وبيّن المقداد، أن ضعف أسعار البيع مقارنة بتكاليف الإنتاج، دفع المزارعين إلى التوجه نحو محاصيل أقل تكلفة، لتنخفض المساحات المزروعة بالبقوليات إلى نحو 5 بالمئة من إجمالي المساحة الزراعية، بعدما كانت تشكل جزءاً أساسياً من التناوب الزراعي مع القمح والشعير.

وحذّر المهندس الزراعي في دائرة زراعة بصرى الشام، سامر البلخي، من تداعيات اختلال الدورة الزراعية، لما يرافقه من استنزاف تدريجي للعناصر العضوية والآزوتية في التربة، وزيادة الحاجة إلى الأسمدة المعدنية مرتفعة التكلفة.

وأشار إلى دور تذبذب الأمطار وموجات الصقيع المتأخرة خلال السنوات الماضية في انخفاض إنتاجية الدونم، مع اعتماد هذه المحاصيل على الزراعة البعلية، الأمر الذي رفع مخاطر الخسارة ودفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة.

نقص في توفير المواد العلفية

أكد المزارع فراس الدوس، من ريف بصرى الشام، أن ارتفاع أجرة الحصاد يستنزف معظم الأرباح، فضلاً عن مخاطر شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وما قد يرافقها من يباس مفاجئ للمحصول خلال مرحلة النضج والحصاد.

من جهته، أوضح المزارع أحمد الراضي، أن الجلبانة والكرسنة كانتا توفران أعلافاً جيدة للمواشي وتخففان أعباء شراء الأعلاف الجاهزة، إلا أن ارتفاع تكاليف البذار والفلاحة وتقلبات الطقس، دفعت المزارعين إلى الاكتفاء بمساحات محدودة للاستهلاك المحدود.

مطالب بدعم الإنتاج

وفي مواجهة هذا الواقع، يطالب مزارعو حوران بتوفير بذار محسّنة ومقاومة للجفاف بأسعار مدعومة، وتأمين آليات حصاد تتناسب مع طبيعة الأراضي الصخرية، إلى جانب اعتماد أسعار مجزية لاستلام المحاصيل، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج ويحفز الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة.

وتبرز إعادة إحياء زراعة البقوليات كضرورة زراعية واقتصادية وبيئية، لما لها من دور في حماية خصوبة التربة، وتأمين الأعلاف، والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي في سهل حوران.