الأمن الداخلي في سراقب يلقي القبض على متورطين بجريمة قتل على أوتوستراد دمشق–حلب

إدلب-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب بريف إدلب، القبض على شخصين، لضلوعهما في جريمة قتل عامل في محل لبيع المشروبات الساخنة على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، وذلك إثر محاولتهما سلبه.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير في تصريح اليوم، أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المتهمين شرعا بمحاولة السلب، ولدى مقاومة الضحية أطلق أحدهما عيارات نارية من بندقية حربية، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة نارية.

وأضاف العميد باكير: إن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في عدة عمليات سرقة وسلب استهدفت محال تجارية وممتلكات عامة وخاصة في مناطق مختلفة، إضافة إلى سرقة دراجتين ناريتين من مدينة جرابلس وبيعهما في مدينة منبج، كما اعترف أحدهما بمحاولته تهريب شريكه بعد كشف هويته لتجنيبه التوقيف.

وأشار العميد باكير إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها لملاحقة المجرمين وضبط الخارجين عن القانون، من خلال تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى كشف الجرائم والقبض على المتورطين فيها، إضافة إلى مصادرة الأسلحة المستخدمة وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المناطق.