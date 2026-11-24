إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع تأمين الأجهزة الكهربائية والأثاث المكتبي لصالح وزارة الطاقة – مديرية التعليم و التدريب المهني، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:

154-م-2026، تاريخ الإعلان: 24-11-2026.

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مجزأة، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفاتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

(10 %) من قيمة العقد تدفع خلال /15/ يوماً لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/30/ يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً فيها بعرضه:

/30/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حسب دفاتر الشروط.

العرض:

قابل للتجزئة.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين يوضعان داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (154 – م – 2026) وتاريخها ( 24 – 11 – 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية، (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب شام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في (09-12-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى: مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وشام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.