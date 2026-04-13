الرئيس الشرع يلتقي رجل الأعمال السوري محمد كامل صباغ شرباتي

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم الإثنين مع رجل الأعمال السوري محمد كامل صباغ شرباتي.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن صناعة النسيج وسبل تطويرها في سوريا.

ويُعد شرباتي من أبرز صناعيي النسيج، وأسس شركة صباغ شرباتي للغزل والنسيج، وامتلك أكبر معامل النسيج في سوريا وكان رئيساً لغرفة صناعة حلب بين عامي (2001-2007).

كما اشتهر بامتلاك 95 بالمئة من شركة صباغ شرباتي (نورتكس)، وأسس البركة للغزل، وشارك في تأسيس “سما سوريا”، كما أسس في مصر الشركة الرباعية للغزل والنسيج والصباغة” في مدينة السادات، والتي تعتبر من أضخم معامل النسيج في إفريقيا.

وتسلم شرباتي مهام رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ومقره حلب في 2005، وهو أحد مؤسسي البنك العربي – سوريا كما أسس في شباط 2026 شركة ماريا للصناعات الدوائية والطبية المحدودة في مدينة حلب وصادقت وزارة الاقتصاد والصناعة على تأسيس الشركة.