التأمينات الاجتماعية: خطة طوارئ لمعالجة واقع العمل بفرع القامشلي في الحسكة



دمشق-سانا

أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطة طوارئ تقنية لمعالجة واقع العمل في فرع القامشلي بالحسكة بعد تعذّر توفر مقر عمل فعلي حالياً، ريثما يتم استلام مبنى الفرع الأساسي، وذلك لتفادي أي انقطاع في الخدمات التأمينية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأثر بالتحديات اللوجستية أو المكانية.



وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء أن فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق تولى تنفيذ الخطة بالتنسيق مع كوادر فرع القامشلي، حيث تم نقل نسخة مطابقة من قاعدة بيانات الفرع واستضافتها على خوادم فرع ريف دمشق، إضافة إلى تأمين أجهزة حاسوب محمولة، وربط موظفي القامشلي من مواقع عملهم المؤقتة عبر برامج التحكم عن بُعد، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى النظام التأميني وكأنهم يعملون من مقرهم الأصلي.



وبينت المؤسسة أن هذه الخطوات التقنية والتنظيمية أسهمت في استمرار إنجاز المعاملات واستكمال الوثائق للمتقاعدين والمستحقين دون اضطرارهم للسفر إلى دمشق، الأمر الذي خفّف عنهم أعباء التنقل، ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضَمِن صرف المعاشات في مواعيدها دون أي تأخير أو تراكم في الملفات.



ولفتت المؤسسة إلى أنه كما رافق هذا الحل التقني جهد إداري مكثف من كوادر فرع ريف دمشق، الذين عملوا على مدار ساعات الدوام لضمان استقرار الخوادم ومعالجة أي مشكلات طارئة في الاتصال.

2150 ملفاً تأمينياً في أقل من شهر

وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 27 شهر حزيران وحتى 21 تموز الجاري، أثمرت هذه المنظومة عن إنجاز وتدقيق 2150 ملفاً تأمينياً خاصاً بالمعاشات التقاعدية بدقة عالية، دون تسجيل أي تراكم أو تأخير في صرف المستحقات، مع التنويه إلى أنه تم الانتهاء من العمل بمعاشات متقاعدي القامشلي (الشيخوخة) وإنجازها بشكل كامل، ولم يبق حالياً أي معاش شيخوخة متوقفاً، ويتم العمل الآن على إنجاز معاشات الورثة.



وتُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهة المعنية بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تعويضات التقاعد والعجز وإصابات العمل والتأمينات الخاصة بالمشتركين، وتعمل بشكل دوري على تعديل حدود الاشتراكات والقيم التأمينية، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية وقرارات وزارة المالية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام التأميني وضمان استمرارية تقديم التعويضات والمنافع للمؤمن عليهم والمتقاعدين.