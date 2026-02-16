الحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الإثنين، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم صحواً بشكل عام، ليصبح مائلاً للبرودة ليلاً، وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكّل الضباب في المناطق الوسطى، وأجزاء من الشمالية الغربية.

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية، والبادية، وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كم/سا في المناطق الجنوبية الشرقية، والجنوبية، والوسطى، والبادية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: