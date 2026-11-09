مجموعة السبع تبحث في باريس خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتسوية ‏الأزمة الأوكرانية

باريس-سانا

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يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، وبينهم الأمريكي ماركو روبيو، اليوم ‏الإثنين وغداً في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث إمكانية تجنب تصعيد جديد بين ‏الولايات المتحدة وإيران والضغط من أجل تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.‏

وبحسب وكالة “فرانس برس” سيُعقد اللقاء الذي سيحضره إلى جانب روبيو نظراؤه، ‏الألماني يوهان فاديفول والبريطاني إد ميليباند والكندية أنيتا أناند والفرنسي جان نويل ‏بارو والإيطالي أنطونيو تاياني والياباني توشيميتسو موتيغي في مقر وزارة الخارجية ‏الفرنسية في باريس بدلاً من مدينة مارسيليا، إثر تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة ‏لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال، بحسب التوضيح الرسمي.‏

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنّ الشرق الأوسط سيشكّل ملفاً محورياً في ‏المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في آذار الماضي، مع ‏التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة.‏

فرنسا: لبنان أولوية

وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، ‏فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة، حيث ‏تسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية ‏قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في31 كانون الأول ‏المقبل.‏

وداخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ بدء الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي وإغلاق طهران مضيق هرمز، ‏الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما ‏تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.‏

ما بعد انتخابات الكونغرس

وستكون هذه الرحلة الخارجية الأولى التي يقوم بها روبيو منذ الفوز الكاسح الذي ‏حققه الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، والذي منحهم ‏السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من كانون الثاني المقبل.‏

وسيُتيح اجتماع وزراء مجموعة السبع، بحسب فرانس برس، فرصة أولى لحلفاء ‏واشنطن لتقييم توجهات إدارة دونالد ترامب ورصد أي تحوّلات محتملة في سياستها ‏الخارجية، وخصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا التي تعد ملفاً رئيساً آخر على جدول أعمال ‏المناقشات.‏

ويتزامن الاجتماع مع محادثات بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية من المقرر ‏إجراؤها الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بهدف إيجاد تسوية تنهي ‏الحرب في أوكرانيا.‏

وسيسعى الأوروبيون في مجموعة السبع لتقييم تبعات انتخابات منتصف الولاية على ‏الدعم الأمريكي لكييف والسياسة تجاه روسيا والنقاش القائم حول الاستقلالية ‏الاستراتيجية الأوروبية، كما يعتزمون فرض حضورهم مجدداً في المفاوضات المقبلة.‏

وأكد بارو الأحد لقناة “آر تي إل/بوبليك سينا” أن “الأوروبيين سيكونون ممثَلين بشكل ‏جيد” وأن “فرنسا ستكون حاضرة في أبو ظبي للمشاركة في هذه المناقشات” من دون ‏تقديم مزيد من التفاصيل.‏

وبهدف توسيع نطاق عمل مجموعة السبع المحدودة العضوية، دعت فرنسا كلاً من وزراء ‏خارجية البرازيل وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية وأوكرانيا.‏

وسيُشكّل هذا الاجتماع إحدى المحطات البارزة الأخيرة، في ظل الرئاسة الفرنسية ‏لمجموعة السبع قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة مطلع العام القادم.‏