مجموعة السبع تبحث في باريس خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتسوية ‏الأزمة الأوكرانية

باريس-سانا
يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، وبينهم الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين وغداً في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث إمكانية تجنب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران والضغط من أجل تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة “فرانس برس” سيُعقد اللقاء الذي سيحضره إلى جانب روبيو نظراؤه، الألماني يوهان فاديفول والبريطاني إد ميليباند والكندية أنيتا أناند والفرنسي جان نويل بارو والإيطالي أنطونيو تاياني والياباني توشيميتسو موتيغي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بدلاً من مدينة مارسيليا، إثر تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال، بحسب التوضيح الرسمي.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنّ الشرق الأوسط سيشكّل ملفاً محورياً في المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في آذار الماضي، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة.
فرنسا: لبنان أولوية
وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة، حيث تسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في31 كانون الأول المقبل.
وداخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي وإغلاق طهران مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ما بعد انتخابات الكونغرس
وستكون هذه الرحلة الخارجية الأولى التي يقوم بها روبيو منذ الفوز الكاسح الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، والذي منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من كانون الثاني المقبل.
وسيُتيح اجتماع وزراء مجموعة السبع، بحسب فرانس برس، فرصة أولى لحلفاء واشنطن لتقييم توجهات إدارة دونالد ترامب ورصد أي تحوّلات محتملة في سياستها الخارجية، وخصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا التي تعد ملفاً رئيساً آخر على جدول أعمال المناقشات.
ويتزامن الاجتماع مع محادثات بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية من المقرر إجراؤها الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بهدف إيجاد تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.
وسيسعى الأوروبيون في مجموعة السبع لتقييم تبعات انتخابات منتصف الولاية على الدعم الأمريكي لكييف والسياسة تجاه روسيا والنقاش القائم حول الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، كما يعتزمون فرض حضورهم مجدداً في المفاوضات المقبلة.
وأكد بارو الأحد لقناة “آر تي إل/بوبليك سينا” أن “الأوروبيين سيكونون ممثَلين بشكل جيد” وأن “فرنسا ستكون حاضرة في أبو ظبي للمشاركة في هذه المناقشات” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبهدف توسيع نطاق عمل مجموعة السبع المحدودة العضوية، دعت فرنسا كلاً من وزراء خارجية البرازيل وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية وأوكرانيا.
وسيُشكّل هذا الاجتماع إحدى المحطات البارزة الأخيرة، في ظل الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة مطلع العام القادم.