السورية للبريد تحدّد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال الجمعة والسبت

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تحديد دوام إضافي في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس أن الدوام الإضافي سيكون وفق البرنامج التالي:

دمشق

الجمعة: الصالة المركزية في الحجاز من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

السبت: الصالة المركزية في الحجاز من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

مكتب الزاهرة: من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

ريف دمشق

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)، ومكتبا المليحة وعرطوز من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

حلب

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية) من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

دير الزور

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

درعا

السبت: مكتب بريد الصنمين من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة أعلنت في الـ 25 من أيار الماضي بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل استثنائي ومبكر، كما أعلنت في الـ 27 من أيار بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش حتى الـ 18 من حزيران الجاري عبر المكاتب البريدية المعتمدة.