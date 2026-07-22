العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية

photo 4 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية

دمشق-سانا
 
بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك اليوم الثلاثاء مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة عدداً من القضايا القانونية والتشريعية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم العمل المؤسسي ويطور المنظومة القانونية.
 

photo 5 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية

وناقش العواك مع وفد مجلس الدولة برئاسة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، جملة من القضايا والأمور القانونية والتشريعية، وسبل تعزيز التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية.


وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق المشترك لترسيخ سيادة القانون، ودعم المسيرة التشريعية.
 
كما بحث رئيس مجلس الشعب مع وفد من إدارة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الرفاعي، القضايا المشتركة والقوانين المتّبعة وسبل تطويرها بما يدعم العمل المؤسسي.
 
وضم الاجتماعان النائب الأول لرئيس مجلس الشعب مصطفى موسى، والنائب الثاني مادونا بشارة، و‏أمين سر المجلس مؤيد حبيب.

وكان المكتب الرئاسي في مجلس الشعب عقد اجتماعه الأول في الـ 13 من شهر تموز الجاري، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، لمناقشة جدول أعمال المرحلة القادمة، وبحث التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة للمجلس، وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي، إلى جانب تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة.

photo 3 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية
photo 6 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية
photo 1 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية
photo 2 2026 07 22 00 41 08 العواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تطوير المنظومة القانونية
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