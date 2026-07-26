قوات الاحتلال تتوغل في قريتي معرية والعارضة بحوض ‏اليرموك بريف درعا ‏

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في قريتي معرية والعارضة الواقعتين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية وجرافة من نوع (تركس) دخلت إلى القريتين خلال ساعات الفجر، وقامت بفتح أحد الطرق وإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة.
وأضاف أن قوات الاحتلال ألقت منشورات ورقية في بلدات حوض اليرموك تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تقدم الآليات دون ورود معلومات عن وقوع مواجهات أو اعتقالات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.