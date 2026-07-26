قوات الاحتلال تتوغل في قريتي معرية والعارضة بحوض ‏اليرموك بريف درعا ‏

درعا-سانا‌‎ ‎

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في قريتي ‏معرية والعارضة الواقعتين في منطقة حوض اليرموك بريف ‏درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث ‏آليات عسكرية وجرافة من نوع (تركس) دخلت إلى القريتين ‏خلال ساعات الفجر، وقامت بفتح أحد الطرق وإنشاء حاجز ‏عسكري داخل قرية ‏العارضة.‏

وأضاف أن قوات الاحتلال ألقت منشورات ورقية في بلدات ‏حوض اليرموك تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو ‏عرقلة تقدم الآليات دون ورود معلومات عن وقوع ‏مواجهات أو اعتقالات.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‌‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام ‏إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.