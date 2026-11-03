بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة تاريخ النشر: 2026/11/03 2:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 2:49 مساءً بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة وبرامج متخصصة تستهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية، بأساليب تدريبية تحاكي بيئات العمل المصرفي الحقيقية. مجمع “أم البشائر” في مدينة سراقب بريف إدلب.. لخدمة أكثر من 100 ألف مستفيد مؤتمر «SYNC’26» .. ربط الكفاءات بالشركات العالمية ودعم تبادل المعرفة في مجالات التكنولوجيا محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز 224 عائلة تبدأ طريق العودة إلى دير الزور ضمن قوافل العودة الطوعية استمرار عملية استبدال العملة القديمة في حماة ضمن المراكز التي حددها مصرف سوريا المركزي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مركز التدريب والتأهيل المصرفيمصرف سوريا المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور آخر الأخبار انفوغراف بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة دولي ضربة قشم تكشف تباين خيارات واشنطن.. التفاوض مستمر والمواجهة مفتوحة محليات مؤسسة المياه توقع مع “كرييتف أسوشيتس” مذكرة لدعم تأهيل محطات الضخ