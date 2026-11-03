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بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة

100 بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة
200 1 بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة
300 1 بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة

بعد عامين من التوقف.. يعود مركز التدريب والتأهيل المصرفي في مصرف سوريا المركزي برؤية جديدة وبرامج متخصصة تستهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية، بأساليب تدريبية تحاكي بيئات العمل المصرفي الحقيقية.

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