الدفاع المدني يتعامل مع مخلفات حرب في القنيطرة ويحذر من الاقتراب من الأجسام الغريبة

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فجر اليوم الجمعة، لبلاغ عن سقوط مخلفات حرب بسبب الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وذلك في مدينة السلام في القنيطرة، بالقرب من مبنى المحافظة القديم.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام أن فرقه عملت على وضع إشارات تحذيرية، وأخذ إحداثيات الموقع، وإبلاغ الفرق المختصة بإزالة مخلفات الحرب للتعامل معها بأمان.

وجدد الدفاع المدني دعوة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإرشادات التالية حفاظاً على سلامتهم:

عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث، وعدم لمسه، وترك التعامل معه لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب، والبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب.

عدم التجمهر أو الصعود للأسطحة لمراقبة ما يحدث.

عند نشوب حرائق أو وقوع أضرار بشرية أو مادية، يُرجى الاتصال بأرقام الطوارئ في الدفاع المدني السوري.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية استجابت فرق الدفاع المدني السوري للعديد من البلاغات عن سقوط بقايا صواريخ ناجمة عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وذلك في درعا، والقنيطرة، وريف دمشق، ومناطق متفرقة.

وفي مطلع الشهر الجاري أصيب 4 أشخاص في بلدة عين ترما بريف دمشق، جراء سقوط بقايا صاروخ.