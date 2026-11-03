منصة «دقيق» توسّع خدمات الحجز الإلكتروني في مديريات النقل

دمشق-سانا‏

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تواصل وزارة النقل توسيع نطاق تطبيق منصة «دقيق» الإلكترونية في المحافظات، ضمن مسار التحول الرقمي ‏وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة الحجز المسبق وتحديد مواعيد إنجاز المعاملات، بما يسهم في ‏تقليص فترات الانتظار، وتنظيم حركة المراجعين وتوفير الوقت والجهد والحد من الازدحام في مراكز ودوائر النقل.‏

وبدأت الوزارة تطبيق المنصة قبل نحو خمسة أشهر في دائرة نهر عيشة الفرعية التابعة لمديرية نقل دمشق، ودائرة ‏سرمدا في إدلب، قبل توسيع التجربة لتشمل محافظتي حلب وحماة، فيما يجري التحضير لإطلاقها قريباً في دير الزور، ‏بهدف تعميم الخدمة والاستفادة من الحلول الإلكترونية في مديريات النقل بمختلف المحافظات.‏

وتتيح المنصة للمواطن حجز موعد مسبق لإنجاز معاملته، من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على صفحتي وزارة ‏النقل ومديرية نقل دمشق، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (‏QR‏) المتوافر في المديرية، مع إمكانية الاطلاع ‏مسبقاً على الوثائق المطلوبة لكل معاملة.‏

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ورصدت سانا، خلال جولة ميدانية في دائرة نقل نهر عيشة بدمشق، آلية العمل بالمنصة ومراحل إنجاز المعاملات، ‏واستمعت إلى آراء عدد من المسؤولين والعاملين والمراجعين، الذين تحدثوا عن أثر الخدمة في تسهيل الإجراءات ‏وتسريع إنجاز المعاملات.‏

موعد مسبق يختصر ساعات الانتظار

وأوضح مدير دائرة نهر عيشة الفرعية حسام الدين رحال، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أن الدائرة تنجز ‏مختلف المعاملات المتعلقة بالمركبات، بما فيها التسجيل والتجديد ونقل الملكية وغيرها، بالاعتماد على المنصة التي ‏أطلقتها وزارة النقل، بهدف تحسين جودة الخدمات وتنظيم العمل داخل مراكز الخدمة والحد من الازدحام.‏

وأشار رحال إلى أن المنصة أسهمت في اختصار الوقت والجهد، إذ بات بإمكان المواطن إنجاز معاملته خلال ساعة أو ‏أقل، بعدما كان يضطر في السابق إلى الانتظار لساعات طويلة، وربما العودة في يوم آخر نتيجة الازدحام أو عدم ‏استكمال الأوراق المطلوبة.‏

ولفت رحال إلى أن الدائرة تنجز يومياً نحو 300 إلى 400 معاملة من خلال الحجوزات المسبقة عبر المنصة، تبعاً ‏لعدد المراجعين والضغط على الشبكة، مؤكداً أن الخدمة تشمل مختلف المعاملات الأساسية التي تقدمها مديريات النقل.‏

ودعا رحال المواطنين إلى الاطلاع مسبقاً على الوثائق المطلوبة، والمنشورة عبر معرفات الوزارة والمديرية، والالتزام ‏بالموعد المحدد، تجنباً لفقدان الدور أو تعذر إنجاز المعاملة نتيجة نقص الأوراق.‏

تخفيف الضغط عن الموظفين

من جهته، بيّن مشرف صالات الدائرة عبد الستار إبراهيم، في تصريح مماثل، أن منصة “دقيق” تمثل تجربة متطورة ‏في تنظيم العمل داخل مراكز النقل، من خلال توزيع أعداد المراجعين على مواعيد محددة، ما أسهم في تخفيف الضغط ‏عن الموظفين وتحسين سير العمل وتسريع إنجاز المعاملات.

وأوضح إبراهيم أن المواطن يستطيع الدخول إلى المنصة من هاتفه الخليوي عبر موقع وزارة النقل، واختيار موعد ‏الحجز وتسديد الرسوم المقررة إلكترونياً عبر تطبيق «شام كاش»، والبالغة 140 ليرة سورية، ليحصل بعدها على ‏رسالة تؤكد موعده المحدد.‏

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وأشار إلى أن إنجاز المعاملة يستغرق عادة بين نصف ساعة وساعة، بما في ذلك الحالات التي تتطلب إجراء فحص ‏فني للمركبة، الأمر الذي يتيح للمراجع تنظيم وقته ومعرفة المدة التقريبية اللازمة لإنجاز معاملته.‏

‏مواطنون: تجربة وفّرت الوقت ونظّمت المراجعة

وأعرب عدد من المواطنين المراجعين للدائرة، في أحاديث لمراسلة سانا، عن ارتياحهم لآلية الحجز المسبق وما وفرته ‏من وقت وجهد، ولا سيما من خلال معرفة الموعد والوثائق المطلوبة قبل التوجه إلى المركز.‏

وأوضح المراجع زهير الخن أنه تمكن من حجز موعده مسبقاً واستكمال الوثائق المطلوبة، ما أتاح له إنجاز معاملته ‏دون انتظار طويل، مشيداً بسهولة الإجراءات وحسن تعامل العاملين في المركز.‏

بدوره، أشار المراجع ماهر العلي إلى أنه واجه في البداية بعض الصعوبات في الحجز، قبل أن يتمكن من تثبيت موعده ‏بسهولة، لافتاً إلى أنه وصل إلى المركز عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفق الموعد المحدد له عبر المنصة، وأنجز ‏معاملته خلال نحو 10 إلى 15 دقيقة، ما وفر عليه وقتاً كبيراً كان يهدره سابقاً في الانتظار.‏

‏ولفت العلي إلى أن إنجاز المعاملات في السابق كان يتطلب الحضور منذ ساعات الصباح الباكر، وقد يمتد الانتظار ‏حتى الظهر أو بعده، بينما أتاحت المنصة له تنظيم وقته والعودة إلى عمله دون إضاعة يوم كامل في مراجعة المديرية.‏

ومع انتقال تجربة “دقيق” من دائرتي نهر عيشة وسرمدا إلى حلب وحماة، والاستعداد لإدخالها إلى دير الزور، تتجه ‏وزارة النقل نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في مديرياتها، بما يعزز تنظيم العمل الإداري ويرفع كفاءة مراكز ‏الخدمة، ويتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم وفق مواعيد محددة وإجراءات أكثر سهولة وسرعة.‏