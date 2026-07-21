وزير النقل يبحث مع البنك الدولي مشاريع لتطوير السكك الحديدية في سوريا

دمشق-سانا ‏

بحث وزير النقل يعرب بدر مع فريق من البنك الدولي، خلال اجتماع عقد اليوم ‏الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، آليات تنفيذ مشاريع تطوير قطاع السكك ‏الحديدية، وإعادة تأهيل بنيته التحتية في سوريا.‏

ويأتي الاجتماع استكمالاً لمخرجات ورشة العمل التي عقدت في العاصمة الأردنية ‏عمّان خلال حزيران الماضي، في إطار التعاون بين الجانبين لتمويل عدد من ‏مشاريع البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية.‏

واستعرض فريق البنك الدولي خططاً تنفيذية لتطوير القطاع، تشمل إعادة تأهيل ‏محور نقل الفوسفات، وتعزيز الربط الإقليمي لشبكة السكك الحديدية السورية مع ‏دول الجوار، بما يسهم في تنشيط حركة النقل ودعم التجارة الإقليمية.‏

واتفق الجانبان على استقبال بعثة فنية من البنك الدولي مطلع آب المقبل، لاستكمال ‏الدراسات والإجراءات الفنية ووضع الخطط التنفيذية اللازمة تمهيداً للبدء بالمشاريع.‏

تطوير القدرات ورفع الجاهزية

وتشمل الخطط تنمية القدرات المؤسسية والفنية في قطاع السكك الحديدية، وإجراء ‏مسح فني شامل لمحور نقل الفوسفات، بهدف إعادة تأهيله ورفع جاهزيته لاستيعاب ‏حركة نقل البضائع بكفاءة أعلى.‏

كما تتضمن دعم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالقاطرات وقطع الغيار ‏والآليات والمعدات الفنية المتخصصة بأعمال الصيانة، بما يعزز جاهزية الأسطول ‏ويحسن كفاءة التشغيل، ويحافظ على سلامة البنية التحتية واستدامة عمل الشبكة.‏

خطوة استراتيجية في مسار إعادة التأهيل

وأكد الوزير بدر أن الخطط التي عرضها البنك الدولي تمثل خطوة استراتيجية في ‏مسار إعادة تأهيل قطاع السكك الحديدية وتطويره، باعتباره أحد المرتكزات ‏الأساسية لمنظومة النقل.‏

وأشار إلى أن التعاون مع البنك الدولي يسهم في تنفيذ أولويات الوزارة المتعلقة ‏بتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة النقل السككي داخلياً وتعزيز الربط الإقليمي مع ‏دول الجوار، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.‏

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير التعاون ‏الدولي إياد الأسعد، ومدير النقل البري علي أسبر.‏

وكانت وزارة النقل عقدت سلسلة لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي في العاصمة ‏الأردنية عمّان بين الـ15 والـ17 من حزيران الماضي، لمناقشة مشاريع إعادة تأهيل ‏السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، بما ينسجم مع الأولويات ‏الوطنية ويرفع كفاءة منظومة النقل.‏

كما أعلنت الوزارة، في نيسان الماضي، إجراء مباحثات مع البنك الدولي لتقديم دعم ‏مالي لعدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في تسريع ‏التعافي الاقتصادي وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.‏