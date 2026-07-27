ورشة تشاورية في دوما بريف دمشق حول دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث

ريف دمشق-سانا



نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنصة “المنظمات التي تقودها النساء في سوريا”، وبتنفيذ من المنظمة الفنلندية للإغاثة “FCA”، اليوم الإثنين، في مدينة دوما بريف دمشق، ورشة عمل تشاورية بعنوان “دور النساء والفتيات في الحد من مخاطر الكوارث في سوريا“، بمشاركة عدد من المنظمات الأممية والدولية والمحلية والمبادرات المجتمعية في دمشق وريفها.

وتضمنت الورشة جلسات حوارية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه النساء والفتيات في سياق الكوارث والأزمات، وأهمية دمج وتسليط الضوء على دور النساء والفتيات ضمن المجتمعات بالحد من مخاطر الكوارث.



وأوضحت مديرة مشروع دور ومشاركة النساء والفتيات في الحد من المخاطر في سوريا رشا الطوسي في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على تعزيز مشاركة النساء والفتيات كشريكات فاعلات في جميع مراحل إدارة مخاطر الكوارث، من التخطيط والاستعداد إلى الاستجابة والتعافي، مؤكدة أن الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركات والمشاركين سيسهمان في الخروج بتوصيات عملية تعزز دور المرأة في هذا المجال.



وأشارت الطوسي إلى أن التوصيات الصادرة عن الورشة ستسهم في دعم جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وشركائها لتطوير سياسات أكثر شمولاً واستجابة ضمن خارطة الطريق، بما يعزز جاهزية المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث.



وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات المشاورة المحلية التي غطت محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية وحلب وإدلب، وتهدف إلى إشراك النساء والفتيات في مناقشة قضايا الحد من مخاطر الكوارث، ورصد التحديات التي يواجهنها، والخروج بتوصيات تُسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية، بشكل يدعم مشاركتهن ودورهن في إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.







