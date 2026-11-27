إدلب-سانا

أحيت مدينة إدلب الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، عبر ‌‏مهرجان “إدلب منطلق النصر” الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع ‌‏مديرية أوقاف المحافظة اليوم الجمعة، في حديقة التحرير (المشتل)، ‌‏وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وحضر الفعالية معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة، ‏ومدير أوقاف إدلب عبد الحميد الخلف، إلى جانب ممثلين عن الفعاليات ‏الرسمية والمجتمعية، وحشد من الأهالي.

وتنوعت فقرات المهرجان بين المواعظ الدينية والأناشيد، واستعراض ‏أبرز محطات المعركة، في أجواء تفاعلية استحضرت ذكريات تلك ‏المرحلة.‏

فعاليات متواصلة لإحياء الذكرى

وأوضح الخلف لـ سانا أن إدلب تحتل مكانة خاصة في هذه ‏الذكرى، ‏باعتبارها نقطة انطلاق المعركة التي شكلت بداية تحول كبير في ‏تاريخ ‏سوريا، معلناً استمرار الفعاليات الاحتفالية خلال الأيام المقبلة، ‏بالتعاون ‏مع وزارة الأوقاف ومحافظة إدلب.‏

وعكست شهادات الحاضرين جانباً من الأثر الإنساني للمعركة، إذ عبّر ‌‏وجدي غرقان عن سعادته بمشاركة أطفاله العائدين من لبنان في إحياء ‌‏الذكرى، مشيراً إلى الفرق الكبير بين حكومة تحمي الشعب وحكومة ‌‏النظام البائد التي كانت تقتله.‏

واستذكر ريان المحمد حالة الخوف التي عاشها المدنيون قبل انطلاق ‌‏المعركة، معتبراً أن المناسبة فرصة لاستحضار التحولات التي شهدتها ‌‏البلاد.‏

وشكلت معركة ردع العدوان، التي انطلقت من محافظة إدلب في 27 ‏تشرين الثاني 2024، منعطفاً بارزاً في مسار الأحداث السورية، إذ قادت ‏تطوراتها خلال أيام إلى وصول القوات المشاركة فيها إلى دمشق وسقوط ‏النظام البائد، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.‏

ويعيد إحياء الذكرى في إدلب تسليط الضوء على المحطات والتضحيات ‌‏التي رافقت المعركة، ويؤكد حضورها في الذاكرة السورية من خلال ‌‏فعاليات تستعيد أحداثها ودلالاتها لدى الأهالي.‏