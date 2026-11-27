إدلب-سانا
أحيت مدينة إدلب الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، عبر مهرجان “إدلب منطلق النصر” الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع مديرية أوقاف المحافظة اليوم الجمعة، في حديقة التحرير (المشتل)، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.
وحضر الفعالية معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة، ومدير أوقاف إدلب عبد الحميد الخلف، إلى جانب ممثلين عن الفعاليات الرسمية والمجتمعية، وحشد من الأهالي.
وتنوعت فقرات المهرجان بين المواعظ الدينية والأناشيد، واستعراض أبرز محطات المعركة، في أجواء تفاعلية استحضرت ذكريات تلك المرحلة.
فعاليات متواصلة لإحياء الذكرى
وأوضح الخلف لـ سانا أن إدلب تحتل مكانة خاصة في هذه الذكرى، باعتبارها نقطة انطلاق المعركة التي شكلت بداية تحول كبير في تاريخ سوريا، معلناً استمرار الفعاليات الاحتفالية خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة إدلب.
وعكست شهادات الحاضرين جانباً من الأثر الإنساني للمعركة، إذ عبّر وجدي غرقان عن سعادته بمشاركة أطفاله العائدين من لبنان في إحياء الذكرى، مشيراً إلى الفرق الكبير بين حكومة تحمي الشعب وحكومة النظام البائد التي كانت تقتله.
واستذكر ريان المحمد حالة الخوف التي عاشها المدنيون قبل انطلاق المعركة، معتبراً أن المناسبة فرصة لاستحضار التحولات التي شهدتها البلاد.
وشكلت معركة ردع العدوان، التي انطلقت من محافظة إدلب في 27 تشرين الثاني 2024، منعطفاً بارزاً في مسار الأحداث السورية، إذ قادت تطوراتها خلال أيام إلى وصول القوات المشاركة فيها إلى دمشق وسقوط النظام البائد، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
ويعيد إحياء الذكرى في إدلب تسليط الضوء على المحطات والتضحيات التي رافقت المعركة، ويؤكد حضورها في الذاكرة السورية من خلال فعاليات تستعيد أحداثها ودلالاتها لدى الأهالي.