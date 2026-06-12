فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا

درعا-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، حريقاً نشب في مجمع تجاري وسط مدينة درعا.

وأضح ياسر البكري مدير مركز المحطة للدفاع المدني في مدينة درعا لـ سانا، أن بلاغاً ورد للدفاع المدني عن وجود حريق في مول ماي سنتر، حيث توجهت الفرق إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة بالكامل، ونفذت عمليات تبريد لمنع التجدد، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية لتأمين المكان ومنع التوسع والامتداد إلى المحال المجاورة.

وأشار البكري إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق ليتم التعامل معه بالسرعة المطلوبة.

وأخمدت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المديرية الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري حريقاً زراعياً اندلع في منطقة الخمان شمالي تل الخضر بين بلدتي داعل وعتمان بريف درعا، وأدى الى احتراق نحو 35 دونماً مزروعاً بمحصول القمح.