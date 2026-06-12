فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا

DSC2896 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا

درعا-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، حريقاً نشب في مجمع تجاري وسط مدينة درعا.

وأضح ياسر البكري مدير مركز المحطة للدفاع المدني في مدينة درعا لـ سانا، أن بلاغاً ورد للدفاع المدني عن وجود حريق في مول ماي سنتر، حيث توجهت الفرق إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة بالكامل، ونفذت عمليات تبريد لمنع التجدد، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية لتأمين المكان ومنع التوسع والامتداد إلى المحال المجاورة.

وأشار البكري إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق ليتم التعامل معه بالسرعة المطلوبة.

وأخمدت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المديرية الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري حريقاً زراعياً اندلع في منطقة الخمان شمالي تل الخضر بين بلدتي داعل وعتمان بريف درعا، وأدى الى احتراق نحو 35 دونماً مزروعاً بمحصول القمح.

DSC2879 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2882 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2904 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2910 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2913 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2916 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
DSC2922 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في مجمع تجاري بمدينة درعا
محافظ اللاذقية يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد سامي الشغري
حشود جماهيرية في سعد الله الجابري بحلب احتفاءً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتنسيق مع الداخلية نشر وحداتنا العسكرية في المناطق المتأثرة بأحداث السويداء لحماية المدنيين
الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات تُصادر شبكتي إنترنت في ‏ريف حمص
زراعة 225 شجرة حراجية في الفرحانية الشرقية بريف حمص تكريماً للشهداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك