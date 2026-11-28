القدس المحتلة-سانا‏

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، بالضرب على أربعة فلسطينيين، ثلاثة عمال كهرباء ورجل مسن، في اعتداءين منفصلين بالضفة الغربية‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا ثلاثة ‏عمال كهرباء أثناء إصلاحهم أعطالاً في الشبكة بقرية المغير شمال شرق رام الله، ‏ناجمة عن اعتداءات استهدفت أسلاك الكهرباء الليلة الماضية، واعتدوا عليهم ‏بالضرب باستخدام الهراوات‎.‎

وفي بيت لحم، أفاد تلفزيون فلسطين نقلاً عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم ‏الإسعاف تعاملت مع إصابة رجل مسن يبلغ من العمر 75 عاماً، إثر تعرضه ‏للضرب من قبل مستوطنين في منطقة المالحة‎.‎

وكانت الأمم المتحدة أعلنت السبت الماضي، تسجيل أكثر من 400 اعتداء نفذها ‏مستوطنون بحق فلسطينيين منذ أيلول الماضي، وتركز معظمها خلال موسم قطاف ‏الزيتون، وأسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات، فضلاً عن إتلاف أكثر من ‌‏4000 شجرة وغرسة.‏