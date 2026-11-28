القدس المحتلة-سانا
اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، بالضرب على أربعة فلسطينيين، ثلاثة عمال كهرباء ورجل مسن، في اعتداءين منفصلين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا ثلاثة عمال كهرباء أثناء إصلاحهم أعطالاً في الشبكة بقرية المغير شمال شرق رام الله، ناجمة عن اعتداءات استهدفت أسلاك الكهرباء الليلة الماضية، واعتدوا عليهم بالضرب باستخدام الهراوات.
وفي بيت لحم، أفاد تلفزيون فلسطين نقلاً عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة رجل مسن يبلغ من العمر 75 عاماً، إثر تعرضه للضرب من قبل مستوطنين في منطقة المالحة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت السبت الماضي، تسجيل أكثر من 400 اعتداء نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين منذ أيلول الماضي، وتركز معظمها خلال موسم قطاف الزيتون، وأسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات، فضلاً عن إتلاف أكثر من 4000 شجرة وغرسة.