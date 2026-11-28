الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض ‏وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ‏في بيان عبر منصة ‌”إكس”: ‏تم اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الشقيّق التابعة ‏لجازان في المنطقة الجنوبية من السعودية.‏

وأوضح المتحدث أن سقوط شظايا الاعتراض لم يسفر عن ‏وقوع إصابات بين المدنيين، مؤكداً أنه سيتم الرد على محاولة ‏استهداف المدنيين والأعيان المدنية.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم ‏من خلال عدة بيانات، اعتراض وتدمير عدة صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق متفرقة من ‏السعودية.‏