الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان عبر منصة ”إكس”: تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الشقيّق التابعة لجازان في المنطقة الجنوبية من السعودية.
وأوضح المتحدث أن سقوط شظايا الاعتراض لم يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، مؤكداً أنه سيتم الرد على محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم من خلال عدة بيانات، اعتراض وتدمير عدة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق متفرقة من السعودية.