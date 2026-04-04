وزارة الإدارة المحلية: تقييم 50 مشروعاً من المشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن الخبراء المشاركين في الورشة التشاورية التي نظمتها لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، خلال يومي الـ 1 والـ 2 من نيسان الجاري، قيّموا 50 مشروعاً مقدماً من مختلف الهيئات والوزارات، بناء على معايير فنية أولية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن هذا الجهد سيخضع لتقييم مستمر ليصل إلى العلامة التامة (100)، عبر فريق فني مشترك سيعمل على دراسة جدوى المشاريع ومعايير التمويل الدولي.

وبينت أن هذا العمل، المتوقع إنجازه خلال 45 يوماً يهدف إلى صياغة وثيقة مرجعية جاهزة للتنفيذ فور توفر التمويل أو إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية، بما يضمن تعزيز الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية وتحويل المخرجات إلى واقع ملموس يدعم التنمية المستدامة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة نظمت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين ورشة في فندق الشام بدمشق، بمشاركة 100 خبير ومتخصص في مجالات البيئة والتخطيط والتنمية، وذلك ضمن برنامج عمل يهدف إلى وضع رؤية وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، بغية بلورة سجل متكامل يحدد التدخلات الحكومية العاجلة والمستدامة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة على المستوى الوطني.