وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

IMG 20260716 095952 544 وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا‏

توفي شخصان، وأصيب 17 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس بأن فرقه استجابت لـ ‌‏9 حوادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخصين، وإصابة 17مدنياً، مشيراً ‏إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

IMG 20260716 100000 065 وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 100حريق في عموم سوريا، بينها ‏حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية، و98 حريقاً متفرقاً في المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث ‏قامت بإخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين ‏واقتصار الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‌‏

وأصيب 13 شخصاً أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت ‏لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20260716 095952 652 وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260716 100000 092 وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
IMG 20260716 100000 802 وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا
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