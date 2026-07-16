وفاة شخصين وإصابة 17 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخصان، وأصيب 17 آخرون جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس بأن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخصين، وإصابة 17مدنياً، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 100حريق في عموم سوريا، بينها حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية، و98 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث قامت بإخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 13 شخصاً أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.