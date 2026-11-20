بودابست-سانا

اكتشف علماء آثار في مدينة سزومباثيلي غرب المجر 208 قطع نقدية فضية تعود إلى الحضارة الكلتية، ويزيد عمرها على ألفي عام، خلال أعمال تنقيب سبقت إنشاء محطة كهرباء في الموقع.

وذكر موقع «إندكس» المجري أمس الخميس، أن القطع النقدية عُثر عليها على عمق يتراوح بين 30 و40 سنتيمتراً تحت سطح الأرض، داخل حفرة، واحتُفظ ببعضها في وعاء فخاري صغير، فيما ساعد استخدام أجهزة الكشف عن المعادن في تحديد موقع الجزء الأكبر من القطع النقدية، بعد أن بعثرت أعمال الزراعة بعضها في المنطقة.

وتعود العملات، التي يزيد وزنها الإجمالي على كيلوغرامين، إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد أو مطلع القرن الأول قبل الميلاد، وتُعرف باسم «تترادراخمات فيليم»، نسبة إلى منطقة يُعتقد أنها شهدت سكها بالقرب من موقع الاكتشاف، وتظهر على أحد وجهيها صورة رأس بأسلوب كلتي، فيما يحمل الوجه الآخر صورة حصان وفارس.

ويُعد التترادراخم من العملات الفضية التي تعادل أربعة دراخمات، واستخدمت في التجارة والمعاملات ذات القيمة الكبيرة، كما تشير كثرة العثور عليها ضمن الكنوز المدفونة إلى استخدامها في حفظ الثروة.

وجاء الاكتشاف ضمن أعمال تنقيب أجراها المعهد الوطني للآثار التابع لمركز المجموعات العامة في المتحف الوطني المجري، وشملت الموقع خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن العثور على نحو 400 معلم أثري وآلاف القطع التي تمتد إلى فترات تاريخية مختلفة، من بينها أدوات حجرية تعود إلى نحو 7 آلاف عام، ومقتنيات من العصر الحديدي، وآثار مبنى روماني قديم.

ومن المقرر عرض عدد من المكتشفات في متحف سافاريا بمدينة سزومباثيلي، بما يتيح للجمهور الاطلاع على جانب من تاريخ المنطقة وحضاراتها المتعاقبة.