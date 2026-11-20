عمان-سانا
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع مجلس الأعمال السوري الأردني، سبل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز فرص إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين.
وذكرت هيئة الاستثمار السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير سوريا لدى الأردن إحسان الرمان، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد النن، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
وتناول اللقاء الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية في سوريا، والتحديات التي تواجه المستثمرين في إقامة المشاريع المشتركة، وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
وأكد المجتمعون أهمية دور مجلس الأعمال السوري الأردني في تفعيل الشراكات الاستثمارية، وتطوير المبادرات المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يفضي إلى إقامة مشاريع تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وانعقد أمس الخميس مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 15 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وكانت دمشق استضافت يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من البلدين الشقيقين.
وناقش المجلس مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في مختلف القطاعات.