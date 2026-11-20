عمان-سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد ‏رمضان، مع مجلس الأعمال السوري الأردني، سبل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات ‏التي تواجه المستثمرين، وتعزيز فرص إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة بين ‏البلدين.‏

وذكرت هيئة الاستثمار السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء عُقد ‏في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير سوريا لدى الأردن إحسان الرمان، ورئيس ‏مجلس الأعمال السوري الأردني عماد النن، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار ‏الأردني الأوروبي.‏

وتناول اللقاء الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية في سوريا، والتحديات ‏التي تواجه المستثمرين في إقامة المشاريع المشتركة، وسبل معالجتها من خلال تعزيز ‏التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.‏

وأكد المجتمعون أهمية دور مجلس الأعمال السوري الأردني في تفعيل الشراكات ‏الاستثمارية، وتطوير المبادرات المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يفضي إلى إقامة ‏مشاريع تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين.‏

وانعقد أمس الخميس مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في مركز الملك الحسين بن ‏طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.‏

وطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 15 مليار ‏دولار، تشمل قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية ‏والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، في إطار تعزيز ‏التعاون الاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.‏

وكانت دمشق استضافت يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، أعمال الدورة الثالثة ‏لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد ‏حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ‏الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من ‏البلدين الشقيقين.‏

وناقش المجلس مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في مختلف القطاعات.‏