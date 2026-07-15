بدء ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق

دمشق-سانا

بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ‏المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.‏

ويترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وتتضمن الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، وعرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام التي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد “غياث دلا”، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

وأشار القاضي خلال الجلسة الأولى إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين ‏بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بدأت ‏في الـ 26 من نيسان الماضي بمحاكمة “عاطف نجيب”، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.‏