طلاب فرنسا يصعّدون احتجاجاتهم ويغلقون عشرات المدارس والجامعات

باريس-سانا
أغلق طلاب عشرات المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية للضغط على الحكومة بشأن إصلاح النظام التعليمي، بالتزامن مع استعداد النقابات لتنفيذ إضراب عام الخميس المقبل.
وذكرت وكالة فرانس برس أن التحركات جاءت بعد انتهاء عطلة الخريف التي استمرت أسبوعين، إذ استأنف الطلاب احتجاجاتهم أمس الإثنين، مطالبين بترميم المؤسسات التعليمية المتهالكة، وتقليص أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية في الجامعات.
وأفادت السلطات الفرنسية بأن الإغلاق طال 48 من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء البلاد، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ولا سيما في باريس ورين وليون.
وفي المقابل، أعلن اتحاد الطلبة “USL” أن الإغلاق شمل نحو 500 مؤسسة تعليمية، فيما أشارت بيانات رسمية إلى تسجيل اضطرابات في 51 مؤسسة للتعليم العالي من أصل 184 مؤسسة.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس سلسلة من التدابير استجابة لمطالب المتظاهرين، بما فيها توفير قروض لترميم المدارس، لكن الطلاب اعتبروا أن هذه التدابير غير كافية.
وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، وانضم إليها محتجون من حركة ”السترات الصفراء” وعدد من النقابات العمالية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتراجع الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.