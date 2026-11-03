طلاب فرنسا يصعّدون احتجاجاتهم ويغلقون عشرات المدارس والجامعات

باريس-سانا ‏

أغلق طلاب عشرات المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا اليوم الثلاثاء، في إطار ‏تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية للضغط على الحكومة بشأن إصلاح النظام التعليمي، ‏بالتزامن مع استعداد النقابات لتنفيذ إضراب عام الخميس المقبل.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن التحركات جاءت بعد انتهاء عطلة الخريف التي ‏استمرت أسبوعين، إذ استأنف الطلاب احتجاجاتهم أمس الإثنين، مطالبين بترميم ‏المؤسسات التعليمية المتهالكة، وتقليص أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتوفير ‏المزيد من الفرص التعليمية في الجامعات.‏

وأفادت السلطات الفرنسية بأن الإغلاق طال 48 من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية ‏في مختلف أنحاء البلاد، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ولا سيما في باريس ورين وليون.‏

وفي المقابل، أعلن اتحاد الطلبة “‏USL‏” أن الإغلاق شمل نحو 500 مؤسسة ‏تعليمية، فيما أشارت بيانات رسمية إلى تسجيل اضطرابات في 51 مؤسسة للتعليم ‏العالي من أصل 184 مؤسسة.‏

وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس سلسلة من التدابير استجابة لمطالب المتظاهرين، بما ‏فيها توفير قروض لترميم المدارس، لكن الطلاب اعتبروا أن هذه التدابير غير كافية.‏

وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات ‏قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، وانضم إليها محتجون من حركة ‏”السترات الصفراء” وعدد من النقابات العمالية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتراجع ‏الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.‏