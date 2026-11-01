الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: من حملات النظافة إلى التشجير.. حلب تحتفي بيوم البيئة الوطني بالعمل والمبادرة
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من حملات النظافة إلى التشجير.. حلب تحتفي بيوم البيئة الوطني بالعمل والمبادرة

معرض طلابي للخرائط والمجسمات الجغرافية والتاريخية بحمص
ملتقى لليافعين في درعا يعرض مواهب المشاركين ومشاريعهم
افتتاح جمعية تعاونية استهلاكية للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏بدمشق
منظمة ميدغلوبال تركّب 12 جهاز غسيل كلية في مشفى ابن رشد
وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمّان
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