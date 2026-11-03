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القوات اليمنية تكبّد ميليشيا الحوثي خسائر في جبهات الجوف

1fab41df 79ee 424c 8aec 45416e472f8a القوات اليمنية تكبّد ميليشيا الحوثي خسائر في جبهات الجوف
عناصر من الجيش اليمني - أرشيفية من أسوشيتد برس

عدن-سانا ‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياتها العسكرية ضد ميليشيا ‏الحوثي شرقي محافظة الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة، في ‏إطار التحركات الميدانية الرامية إلى استعادة المواقع وتثبيت السيطرة عليها.‏

وذكرت القوات المسلحة في بيان على منصة (إكس)، أن قواتها تنفذ عمليات تمشيط ‏للمواقع المحررة، بالتزامن مع نزع الألغام والعبوات الناسفة وإزالة العوائق التي زرعتها ‏الميليشيا، إلى جانب التعامل مع التحصينات والخنادق، ومواصلة التقدم باتجاه جبال ‏الدحيظة شرقي مدينة الحزم.‏

وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن استعادة أسلحة وذخائر تابعة للميليشيا الحوثية، ‏فضلاً عن تكبيدها خسائر بشرية.‏

ولفتت إلى أن الطيران الحربي والطائرات المسيّرة تستهدف مواقع وتحصينات وتجمعات ‏ومخازن تابعة للميليشيا، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية وإلحاق خسائر ‏بصفوفها.‏

وأوضحت القوات المسلحة أن جبهات القتال جنوب شرقي مدينة الحزم شهدت اشتباكات مع ‏ميليشيا الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية ومادية، شملت تدمير وإعطاب ‏عدد من الآليات القتالية.‏

واستعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، مواقع في منطقة الخزان الأحمر ‏بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة ‏بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، بعد ‏مواجهات مع ميليشيا الحوثي.‏

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