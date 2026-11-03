القوات اليمنية تكبّد ميليشيا الحوثي خسائر في جبهات الجوف

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي شرقي محافظة الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والطائرات المسيّرة، في إطار التحركات الميدانية الرامية إلى استعادة المواقع وتثبيت السيطرة عليها.
وذكرت القوات المسلحة في بيان على منصة (إكس)، أن قواتها تنفذ عمليات تمشيط للمواقع المحررة، بالتزامن مع نزع الألغام والعبوات الناسفة وإزالة العوائق التي زرعتها الميليشيا، إلى جانب التعامل مع التحصينات والخنادق، ومواصلة التقدم باتجاه جبال الدحيظة شرقي مدينة الحزم.
وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن استعادة أسلحة وذخائر تابعة للميليشيا الحوثية، فضلاً عن تكبيدها خسائر بشرية.
ولفتت إلى أن الطيران الحربي والطائرات المسيّرة تستهدف مواقع وتحصينات وتجمعات ومخازن تابعة للميليشيا، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية وإلحاق خسائر بصفوفها.
وأوضحت القوات المسلحة أن جبهات القتال جنوب شرقي مدينة الحزم شهدت اشتباكات مع ميليشيا الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية ومادية، شملت تدمير وإعطاب عدد من الآليات القتالية.
واستعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، مواقع في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.