الهلالي: عودة 800 عائلة من نازحي عفرين في الحسكة إلى قراهم وبلداتهم

الحسكة-سانا

كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي أن قافلة عودة جديدة، تضم 800 عائلة من أهالي منطقة عفرين من النازحين في محافظة الحسكة انطلقت صباح اليوم باتجاه قراهم وبلداتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الفريق الرئاسي لمعالجة ملف النزوح والعودة.

وأوضح الهلالي في تصريحات نقلتها مديرية إعلام الحسكة أن هذه هي أكبر عملية عودة منظمة حتى الآن، بما يعكس تقدماً ملموساً في تهيئة الظروف الميدانية والخدمية اللازمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وأكد جدية الدولة في هذا الملف الإنساني والوطني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسار العمل الميداني الذي ينتهجه الفريق الرئاسي، حيث عقد قبل يومين اجتماعاً موسعاً مع المهجرين من أهالي الحسكة في مدينة رأس العين، جرى خلاله الاستماع بشكل مباشر إلى مطالبهم، ولا سيما الهواجس الأمنية المرتبطة بعودتهم إلى أحيائهم، وبشكل خاص في حيي النشوة وغويران.

وأوضح أن الفريق الرئاسي أكد خلال الاجتماع أن معالجة هذه المخاوف تمثل أولوية، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تتيح عودة تدريجية وكريمة للأهالي، وفق مقاربة واقعية تراعي التعقيدات الأمنية والخدمية في المنطقة.

