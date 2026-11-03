وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يشارك في المنتدى الأوروبي للحماية المدنية ‏ببروكسل

بروكسل-سانا
يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون الوزير أحمد اقزيز في أعمال النسخة التاسعة من المنتدى الأوروبي للحماية المدنية، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتأتي المشاركة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة الكوارث، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث.
وتُعقد النسخة التاسعة من المنتدى الأوروبي للحماية المدنية يومي 3 و4 تشرين الثاني الجاري في بروكسل، تحت شعار “الاستعداد اليوم.. والجاهزية للغد”.
ويُعد المنتدى الحدث الأبرز لمجتمع الحماية المدنية الأوروبي، ويُعقد مرة كل عامين، جامعاً صانعي السياسات وسلطات الحماية المدنية وفرق الاستجابة الأولية والعاملين في المجال والباحثين، إلى جانب الجهات المعنية الرئيسية من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها.
ويهدف المنتدى إلى تبادل المعارف وتعزيز التعاون والمساهمة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الحماية المدنية الأوروبية.