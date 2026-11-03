وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يشارك في المنتدى الأوروبي للحماية المدنية ‏ببروكسل

بروكسل-سانا‏

يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون الوزير أحمد اقزيز في ‏أعمال النسخة التاسعة من المنتدى الأوروبي للحماية المدنية، المنعقد في العاصمة ‏البلجيكية بروكسل.‏

وتأتي المشاركة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة الكوارث، ‏وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ ‏والحد من مخاطر الكوارث.

وتُعقد النسخة التاسعة من المنتدى الأوروبي للحماية المدنية يومي 3 و4 تشرين الثاني ‏الجاري في بروكسل، تحت شعار “الاستعداد اليوم.. والجاهزية للغد”.‏

ويُعد المنتدى الحدث الأبرز لمجتمع الحماية المدنية الأوروبي، ويُعقد مرة كل عامين، ‏جامعاً صانعي السياسات وسلطات الحماية المدنية وفرق الاستجابة الأولية والعاملين ‏في المجال والباحثين، إلى جانب الجهات المعنية الرئيسية من مختلف أنحاء أوروبا ‏وخارجها.‏

ويهدف المنتدى إلى تبادل المعارف وتعزيز التعاون والمساهمة في النقاشات المتعلقة ‏بمستقبل الحماية المدنية الأوروبية.‏