إدارة الحج والعمرة تبدأ تحضيرات موسم الحج القادم في اجتماع بدمشق

دمشق-سانا‏

ناقشت إدارة الحج والعمرة السورية في اجتماعها السنوي الموسع نتائج موسم الحج ‏الماضي، وتقارير الأداء وتقييم الإنجازات والتحديات، ومراجعة الإجراءات ‏التنظيمية والتنفيذية والخطط التشغيلية للموسم القادم.‏

وجاء الاجتماع الذي ترأسه مدير الإدارة محمد نور أعرج، وبحضور معاونيه ‏ومديري المكاتب والأقسام ورؤساء اللجان المتخصصة، ضمن التحضير المبكر لموسم ‏الحج المقبل.‏

وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام السبت، أن الاجتماع تناول سبل ‏تطوير العمل وتعزيز التنسيق بين الإدارات واللجان، ورفع الجاهزية والكفاءة ‏لتقديم خدمات نوعية للحجاج، بما يواكب معايير الجودة والتميز في خدمة ضيوف ‏الرحمن.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت في الـ 21 من شهر حزيران الماضي، اكتمال ‏عودة جميع الحجاج السوريين إلى أرض الوطن سالمين، بعد أدائهم مناسك الحج ‏لعام 1447هـ في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، منذ انطلاق الرحلات ‏حتى العودة من المشاعر المقدسة.‏