إدارة الحج والعمرة تبدأ تحضيرات موسم الحج القادم في اجتماع بدمشق

دمشق-سانا
ناقشت إدارة الحج والعمرة السورية في اجتماعها السنوي الموسع نتائج موسم الحج الماضي، وتقارير الأداء وتقييم الإنجازات والتحديات، ومراجعة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية والخطط التشغيلية للموسم القادم.
وجاء الاجتماع الذي ترأسه مدير الإدارة محمد نور أعرج، وبحضور معاونيه ومديري المكاتب والأقسام ورؤساء اللجان المتخصصة، ضمن التحضير المبكر لموسم الحج المقبل.
وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام السبت، أن الاجتماع تناول سبل تطوير العمل وتعزيز التنسيق بين الإدارات واللجان، ورفع الجاهزية والكفاءة لتقديم خدمات نوعية للحجاج، بما يواكب معايير الجودة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن.
وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت في الـ 21 من شهر حزيران الماضي، اكتمال عودة جميع الحجاج السوريين إلى أرض الوطن سالمين، بعد أدائهم مناسك الحج لعام 1447هـ في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، منذ انطلاق الرحلات حتى العودة من المشاعر المقدسة.