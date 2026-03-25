وزارة الطاقة تعلن قائمة جديدة للمفصولين تمهيداً لعودتهم إلى العمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم الأربعاء، قوائم جديدة بأسماء مجموعة من العاملين المفصولين من “المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة العامة للفوسفات والمناجم في وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً”، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، داعيةً إياهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن موعد المراجعة يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 29 من آذار الجاري، خلال ساعات الدوام الرسمي من الـ 9 صباحاً حتى الـ 2.30 ظهراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على قوائم الأسماء، عبر قناتها الرسمية على تلغرام :

https://t.me/SyrMOfE/7720?single

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول النافذة.

ورشة في مجلس مدينة حلب حول توظيف الهندسة المعلوماتية لحل التحديات التشغيلية
الطيران المدني: سلامة الطيران أولوية مطلقة في جميع المطارات السورية
تأهيل 11 محطة لتحلية مياه الشرب في مدينة الحسكة
وزارة الاتصالات: إعفاء المشتركين المتضررين من توقف الشبكات الهاتفية ‏من الفواتير حتى عودة الخدمة
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
