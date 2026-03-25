وزارة الطاقة تعلن قائمة جديدة للمفصولين تمهيداً لعودتهم إلى العمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم الأربعاء، قوائم جديدة بأسماء مجموعة من العاملين المفصولين من “المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة العامة للفوسفات والمناجم في وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً”، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، داعيةً إياهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن موعد المراجعة يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 29 من آذار الجاري، خلال ساعات الدوام الرسمي من الـ 9 صباحاً حتى الـ 2.30 ظهراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على قوائم الأسماء، عبر قناتها الرسمية على تلغرام :

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول النافذة.