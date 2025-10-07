الطوارئ السورية توسع شراكاتها مع النقابات لتعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث

دمشق- سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، مع ممثلي نقابتي الصيادلة والمحامين، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل النقابي في مجالات الطوارئ والاستجابة للكوارث.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم، على توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة ونقابتي الصيادلة والمحامين، بهدف توحيد الجهود وتفعيل الشراكة المؤسسية، في تقديم الدعم القانوني والصحي خلال حالات الطوارئ، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.

وأكد الصالح أهمية الدور النقابي في دعم خطط الوزارة، وضرورة التعاون مع النقابات المهنية ما يشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث، وتقديم الخدمات النوعية للمواطنين في الظروف الاستثنائية.

من جانبهم، أعرب ممثلو النقابتين عن استعدادهم لتقديم الخبرات والكوادر المؤهلة، والمساهمة في تنفيذ برامج التدريب والتوعية، بما يعزز ثقافة الطوارئ ويكرّس العمل الوطني المشترك.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على توسيع قاعدة الشراكات الوطنية، وتفعيل التعاون مع النقابات المهنية ذات الصلة، بما يحقق الاستجابة الفاعلة ويعزز جاهزية المؤسسات في مواجهة التحديات الإنسانية والطبيعية.