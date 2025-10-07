الطوارئ السورية توسع شراكاتها مع النقابات لتعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث

photo 2025 10 06 23 26 45 الطوارئ السورية توسع شراكاتها مع النقابات لتعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث

دمشق- سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، مع ممثلي نقابتي الصيادلة والمحامين، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل النقابي في مجالات الطوارئ والاستجابة للكوارث.

photo 2025 10 06 23 26 59 الطوارئ السورية توسع شراكاتها مع النقابات لتعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم، على توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة ونقابتي الصيادلة والمحامين، بهدف توحيد الجهود وتفعيل الشراكة المؤسسية، في تقديم الدعم القانوني والصحي خلال حالات الطوارئ، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.

وأكد الصالح أهمية الدور النقابي في دعم خطط الوزارة، وضرورة التعاون مع النقابات المهنية ما يشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث، وتقديم الخدمات النوعية للمواطنين في الظروف الاستثنائية.

photo 2025 10 06 23 27 01 الطوارئ السورية توسع شراكاتها مع النقابات لتعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث

من جانبهم، أعرب ممثلو النقابتين عن استعدادهم لتقديم الخبرات والكوادر المؤهلة، والمساهمة في تنفيذ برامج التدريب والتوعية، بما يعزز ثقافة الطوارئ ويكرّس العمل الوطني المشترك.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على توسيع قاعدة الشراكات الوطنية، وتفعيل التعاون مع النقابات المهنية ذات الصلة، بما يحقق الاستجابة الفاعلة ويعزز جاهزية المؤسسات في مواجهة التحديات الإنسانية والطبيعية.

المؤسسة العامة للسكر تبدأ مقابلات لإعادة المفصولين تعسفياً إلى العمل
الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية
منظمة “قطر الخيرية” تطلق المرحلة الأولى من أعمال ترميم 300 منزل في منطقة الغاب
تركيب أجهزة إنارة شمسية في عدة مناطق بمدينة دمشق
عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين من لبنان إلى حمص وسط دعم إنساني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك