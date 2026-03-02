حملة نظافة وإزالة أنقاض في بلديتي مسحرة وأم باطنة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية الخدمات والمياه والبلديات المعنية في محافظة القنيطرة اليوم الإثنين، حملة نظافة وإزالة أنقاض في بلديتي مسحرة وأم باطنة، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، ورفع الردميات من الشوارع والساحات العامة.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية في القنيطرة محمد السعيد في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل أعمال نظافة وإزالة الردميات من شوارع وقرى أم باطنة ومسحرة، على أن تشمل جميع بلديات وبلدات محافظة القنيطرة لاحقاً.

وتأتي الحملة ضمن خطة محافظة القنيطرة لتحسين الواقع الخدمي والبيئي، ومعالجة تراكم الأنقاض والردميات في المدن والبلدات، تمهيداً لاستكمال أعمال التأهيل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.