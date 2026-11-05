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فقدان 11 من أفراد فرق الإنقاذ في مياه الفيضانات بولاية تيلانجانا الهندية

67890 فقدان 11 من أفراد فرق الإنقاذ في مياه الفيضانات بولاية تيلانجانا الهندية
من عمليات الإنقاذ إثر فقدان 11 شخصأ- هندو ستان تايمز

نيودلهي-سانا‏
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أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس عن فقدان ما لا يقل عن 11 عنصراً من فرق الإنقاذ، إثر ‏انقلاب قاربين كانوا على متنهما في بحيرة ارتفع منسوب مياهها بولاية تيلانجانا جنوبي الهند.‏
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ونقلت وكالة “شينخوا” عن السلطات قولها: إنّ القاربين اللذين كانا يشاركان مساء أمس في عملية ‏إنقاذ لإجلاء خمسة صيادين عالقين وسط مياه الفيضانات، انقلبا في بحيرة بيثوبالي بمنطقة ‏خامام، على بعد نحو 274 كيلومتراً شرقي حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا.‏
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وأضافت السلطات: إن نحو 11 عنصراً من فرق الإنقاذ كانوا على متن القاربين فُقِدوا جراء ‏الحادث، مشيرة إلى أن عمليات البحث عنهم مستمرة.‏

وكانت السلطات الهندية أعلنت الخميس الماضي، مقتل ستة أشخاص، جراء الإعصار” أرناب” ‌‏الذي ضرب مناطق ساحلية جنوب شرقي البلاد.‏

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