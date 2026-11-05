فقدان 11 من أفراد فرق الإنقاذ في مياه الفيضانات بولاية تيلانجانا الهندية

نيودلهي-سانا‏

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس عن فقدان ما لا يقل عن 11 عنصراً من فرق الإنقاذ، إثر ‏انقلاب قاربين كانوا على متنهما في بحيرة ارتفع منسوب مياهها بولاية تيلانجانا جنوبي الهند.‏

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ونقلت وكالة “شينخوا” عن السلطات قولها: إنّ القاربين اللذين كانا يشاركان مساء أمس في عملية ‏إنقاذ لإجلاء خمسة صيادين عالقين وسط مياه الفيضانات، انقلبا في بحيرة بيثوبالي بمنطقة ‏خامام، على بعد نحو 274 كيلومتراً شرقي حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا.‏

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وأضافت السلطات: إن نحو 11 عنصراً من فرق الإنقاذ كانوا على متن القاربين فُقِدوا جراء ‏الحادث، مشيرة إلى أن عمليات البحث عنهم مستمرة.‏

وكانت السلطات الهندية أعلنت الخميس الماضي، مقتل ستة أشخاص، جراء الإعصار” أرناب” ‌‏الذي ضرب مناطق ساحلية جنوب شرقي البلاد.‏