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تأهيل شارع أنس بن مالك في الميادين لتنشيط الحركة في المدينة

دير الزور-سانا‏

انطلقت أعمال تأهيل شارع أنس بن مالك في مدينة الميادين شرقي دير الزور، الذي ‏يربط مركز السوق بدوار النادي، وتشمل إزالة الإسفلت القديم وإعادة تأهيل شبكات مياه ‏الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى تنفيذ الأرصفة باستخدام بلاط ‏الإنترلوك.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة الميادين، مهند الحسين، لـ سانا، الأربعاء، أن تأهيل الشارع ‏يأتي ضمن خطة مدروسة لإعادة تأهيل شوارع المدينة، نظراً لأهميته بوصفه شرياناً ‏اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الورشات ولجان الإشراف تكثف عملها لإنجاز ‏الأعمال بالجودة المطلوبة خلال الشهر الجاري، وقبل بداية فصل الشتاء.‏

تأهيل الشارع والبنى الخدمية

من جهتها، أوضحت المهندسة سوسن الجاسم المشرفة على المشروع، في تصريح ‏مماثل، أن أعمال التأهيل تتضمن إزالة الإسفلت والأرصفة القديمة، وإعادة تأهيل شبكات ‏الصرف الصحي والمياه والاتصالات، على أن تُختتم بتنفيذ أرصفة موحدة من بلاط ‏الإنترلوك على امتداد الطريق.‏

ويعاني الشارع من تضرر كبير وحفريات أعاقت حركة السكان، وتسببت بمعاناة يومية، ‏نتيجة الغبار وصعوبة التنقل.‏

وكان فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دير الزور قد بدأ، في الثامن من ‏تشرين الأول الماضي، أعمال صيانة وتأهيل طريق دير الزور–الميادين الجديد، لمعالجة ‏الأجزاء المتضررة منه، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.‏

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20261104 120810 تأهيل شارع أنس بن مالك في الميادين لتنشيط الحركة في المدينة
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