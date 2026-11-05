تأهيل شارع أنس بن مالك في الميادين لتنشيط الحركة في المدينة

دير الزور-سانا
انطلقت أعمال تأهيل شارع أنس بن مالك في مدينة الميادين شرقي دير الزور، الذي يربط مركز السوق بدوار النادي، وتشمل إزالة الإسفلت القديم وإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى تنفيذ الأرصفة باستخدام بلاط الإنترلوك.
وأوضح رئيس مجلس مدينة الميادين، مهند الحسين، لـ سانا، الأربعاء، أن تأهيل الشارع يأتي ضمن خطة مدروسة لإعادة تأهيل شوارع المدينة، نظراً لأهميته بوصفه شرياناً اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الورشات ولجان الإشراف تكثف عملها لإنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة خلال الشهر الجاري، وقبل بداية فصل الشتاء.
تأهيل الشارع والبنى الخدمية
من جهتها، أوضحت المهندسة سوسن الجاسم المشرفة على المشروع، في تصريح مماثل، أن أعمال التأهيل تتضمن إزالة الإسفلت والأرصفة القديمة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه والاتصالات، على أن تُختتم بتنفيذ أرصفة موحدة من بلاط الإنترلوك على امتداد الطريق.
ويعاني الشارع من تضرر كبير وحفريات أعاقت حركة السكان، وتسببت بمعاناة يومية، نتيجة الغبار وصعوبة التنقل.
وكان فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دير الزور قد بدأ، في الثامن من تشرين الأول الماضي، أعمال صيانة وتأهيل طريق دير الزور–الميادين الجديد، لمعالجة الأجزاء المتضررة منه، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.