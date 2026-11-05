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صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة

1 5 صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة
2 4 صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة

لتعزيز برنامج التلقيح الوطني وتوسيع نطاق ‏الخدمات الصحية في المناطق الريفية.. صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة.

فعالية في القنيطرة لدعم مهارات الشباب وتطويرها ‏
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في ريف القنيطرة الجنوبي
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتين بريف القنيطرة وتعتقل شاباً
الاحتلال يتوغل غربي مزرعة الزعرورة بريف القنيطرة ويغلق عدة طرق
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