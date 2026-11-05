صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة تاريخ النشر: 2026/11/05 9:52 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 9:52 صباحًا لتعزيز برنامج التلقيح الوطني وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق الريفية.. صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة. فعالية في القنيطرة لدعم مهارات الشباب وتطويرها قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في ريف القنيطرة الجنوبي الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتين بريف القنيطرة وتعتقل شاباً الاحتلال يتوغل غربي مزرعة الزعرورة بريف القنيطرة ويغلق عدة طرق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السويسةالقنيطرةحملة تلقيح للأطفالصحة القنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي سيئول ترفض انتقادات موسكو وتؤكد أن تدريباتها العسكرية مع واشنطن دفاعية رياضة ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على آيك أثينا وفنربخشة يهزم ليفربول في دوري الأبطال انفوغراف مبادرة شعار التاجر الملتزم في طرطوس