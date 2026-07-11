بمشاركة 500 شخص وجهة.. هيئة المفقودين تعلن انتهاء التسجيل في مشاورات ‏قانون المفقودين ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم السبت انتهاء مرحلة التسجيل الخاصة ‏بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين ‏قسراً، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات بعد تسجيل نحو 500 شخص وجهة في ‏الاستبيان الخاص بذلك.‏

وأعربت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام عن شكرها وتقديرها لجميع ‏المشاركين في استبيان التسجيل الخاص بالمشاورات الوطنية، مؤكدة أن المشاركة ‏عكست اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية، حيث شكّل ذوو المفقودين ‏وروابط الضحايا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً.‏

وبينت الهيئة أن 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً ‏وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث ‏وفئات أخرى، شاركت أيضاً في الاستبيان.‏

ورأت الهيئة أن هذا التنوع يعد مؤشراً مهماً على الطابع الوطني والتشاركي ‏للمشاورات، وعلى أهمية الاستفادة من تجارب العائلات، وخبرات المجتمع المدني، ‏والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية، في إعداد قانون وطني يعزز الحق في معرفة ‏الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود المتعلقة بالبحث وكشف ‏المصير وتحديد الهوية.‏

وجددت الهيئة تأكيدها أن مشاركة عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة ‏تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني.‏

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية ستتضمن تزويد المشاركين بورقة النقاش ‌‏الوطنية والمواد التوضيحية ذات الصلة، تمهيداً لاستقبال ملاحظاتهم ‏ومقترحاتهم ‏المكتوبة، ومن ثم مناقشة الاتجاهات والقضايا الأساسية في ‏المراحل اللاحقة من ‏المشاورات.‏

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في الـ 27 من حزيران الماضي، إطلاق ‏المشاورات الوطنية ‌‏حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون ‏المفقودين ‌‏والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين ‏وأصحاب ‌‏الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين.‏