معاون وزير التعليم يبحث في برلين سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ‏

برلين-سانا

التقى معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد اليوم الأربعاء، في ‏العاصمة الألمانية برلين، مدير إدارة شؤون التعليم العالي في وزارة البحث والتكنولوجيا والفضاء ‏الألمانية، بيتر غرايسل، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.‏

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وبناء القدرات بين الجامعات ‏السورية والألمانية، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.‏

وكان الخالد شارك يوم أمس في فعالية حوارية بعنوان “التعليم العالي في مسار التحول السوري”، ‏نظمتها منصة “بداية جديدة ‏لسوريا” واستضافتها جامعة هومبولدت بالعاصمة برلين.‏

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