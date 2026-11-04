معاون وزير التعليم يبحث في برلين سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ‏

برلين-سانا
التقى معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين، مدير إدارة شؤون التعليم العالي في وزارة البحث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية، بيتر غرايسل، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وبناء القدرات بين الجامعات السورية والألمانية، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.
وكان الخالد شارك يوم أمس في فعالية حوارية بعنوان “التعليم العالي في مسار التحول السوري”، نظمتها منصة “بداية جديدة لسوريا” واستضافتها جامعة هومبولدت بالعاصمة برلين.